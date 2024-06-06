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提升「輕斷食效果」的5個必學小技巧！168最好別天天做

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▲▼ 提升輕斷食效果的5個必學小技巧。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲做對5件事，讓輕斷食效果更提升。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

「168斷食法」可說是近年來紅遍全球的減肥方法之一，實行簡單效果又好，就連許瑋甯、侯佩岑、瘦子E.SO等許多明星名人都曾用來管理身材。NASM認證運動營養專家肯尼就在小紅書上分享，除了168斷食，間歇性斷食法（intermittent fasting）還有20：4斷食或52斷食等多種執行方案，但不論你想嘗試何種斷食法或正在執行輕斷食計畫中，快把以下5個小技巧學起來，照著做就能提升輕斷食效果，讓你事半功倍。

▲▼ 提升輕斷食效果的5個必學小技巧。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃開食時別同時吃碳水＋脂肪

在結束斷食、要切換到進食時段的時候，因為已經很長一段時間沒有進食，正處於胰島素很敏感的時候，這時候如果同時吃碳水和脂肪食物，會讓身體儲存更多脂肪。建議進食時段的「第一頓」可先吃些優質蛋白質，至少隔30分鐘或1小時後再吃正餐。

＃補充電解質

在斷食的時候，腎臟會排出比平時更多的水，容易造成電解質失衡，所以適時可喝一點鹽水或運動飲料幫助平衡電解質。可在平時飲水中加一點高品質的粉鹽，量不用太多，在1000cc的水中加1到2茶匙的海鹽就夠了。

＃斷食起始時間要算正確

有些人會把最後一餐開始的時間算成斷食的起始時間，這樣其實是錯誤的，正確的斷食起始時間應該從最後一頓飯吃完的「那一刻」開始算。

▲▼ 提升輕斷食效果的5個必學小技巧。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃多喝無糖綠茶

茶類除了有大家熟知可幫助消水腫的咖啡因，還有對於維持體態、降低體脂肪有幫助的兒茶素。有研究指出，兒茶素可抑制脂肪組織增生、促進細胞新陳代謝，降低脂肪堆積；此外，兒茶素可以抑制一種會分解正腎上腺素進而影響脂肪代謝的酵素COMT，使燃脂效率提高17%。而在各種茶類當中，又以綠茶、煎茶的兒茶素含量最高，但要喝無糖綠茶，以免因攝取過多糖分反而得不償失。

＃別長期執行16小時以上的斷食

如果採用斷食時間16小時以上的斷食方法，像是168、20:4斷食法等，最好不要每天都執行，至少間隔一天再執行，若想天天使用也別持續太長一段時間。因為長期連續性都執行長時間的斷食，使得輕斷食常態化，非常容易有基礎代謝下降、營養攝取不足等情況發生，甚至影響女性生理期。

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