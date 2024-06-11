3款話題度超高的腸道保健品　調整好體質提升防護力

文／女子學

步入2024年下半年，要說截至目前為止，全國民眾最擔憂、最關注的新聞，大概就是上半年頻傳的食安危機吧！姑且不論由大至小的食物中毒事件，包含話題度節節高升的「蘇丹紅事件」，抑或是近期寶林茶室釀起的悲劇，都顯得人心惶惶，大家很擔心是否在不知情的情況下，將有毒成分吃下肚。

面對未知的不安，除了對飲食要更謹慎外，不少專家、學者亦紛紛提出腸道健康的重要性，呼籲大眾應做好基礎保健，以提升身體防護網，避免受外在環境影響。以下推薦3個「資優生」品牌，帶大家輕輕鬆鬆調出好體質！

1.森下仁丹／晶球益生菌

只要提到腸道保健，大家的第一個直覺，應該都是補充益生菌吧！隨著資訊發達，我們或多或少理解補充益生菌的好處，但面對市面上琳瑯滿目的商品，卻不知道從何挑起。

▲日本百年品牌森下仁丹。（圖／森下仁丹官網）



來自日本的百年品牌森下仁丹，擁有口耳相傳的好口碑，以嚴謹的cGMP藥廠規範生產，在這個食安動盪的年代，格外令人感到安心。而人氣商品晶球長益菌系列，使用專利耐酸晶球包覆技術，讓優良的比菲德氏菌及乳酸菌包覆於晶球中，順利抵達腸道釋放，存活率高達90%以上，幫助調整細菌叢生態、進而調整體質。

另外，森下仁丹秉持日本人誠信的精神，對品質嚴格要求，每顆晶球都經過九大製程洗禮，就連包裝盒上的保存期限，從購入至效期到的那天，活菌數量絕對都在標準之上！也難怪在日本益生菌市場中，有著長達27年銷售第一的好成績。

2.大漢酵素／綜合88蔬果醱酵液

現代人由於外食習慣、飲食多元，對於美食的要求越來越高！然而，背後隱藏著往往是扼殺健康的沉默威脅，進而引起腸躁症、不順暢等等問題。

▲大漢酵素綜合88蔬果發酵液。（圖／IG@biozyme1981_offical）



大漢酵素的綜合88蔬果發酵液，顧名思義便是萃取88種蔬果精華，讓時常忘記補充膳食纖維的我們得以更均衡健康。在這些特選蔬果中，又特別歸納出五色植化素，包含紅（如：蔓越莓、番茄）、黃（如：南瓜、柳橙）、白（如：高麗菜）、綠（如：花椰菜、青蘋果）、藍（如：藍莓、桑葚），用以對抗外在，提升活力與修護力，且全年齡皆可補充，很適合全家一起補充，建立彩虹蔬果養生的好觀念。

3.潭酵天地／巴薩米克醋

身處亞洲國家，大家對巴薩米克醋可能比較陌生，但它在歐洲國家，可是傳承數千年的養生珍品，是一種溫和的保健養生補品。

▲巴薩米克醋。（圖／潭酵天地官網）



位於宜蘭的潭酵天地耗費數10年改良，採用五種天然木桶的添桶流程，造就營養價值超高的養生醋！而這款商品經國際SGS檢測，每毫升活性高達33,000以上，豐富的有機酸、異麥芽寡糖能穩定腸道機能、調整體質，除了可以常溫直接稀釋飲用，添加在料理（尤其作為生菜沙拉佐料）也很適合，更具備養顏美容的功效，給平常壓力大、氣色不佳的我們，一個日常保健的新選擇！

有了這些穩固腸道保健的資優生，也別忘了飲食的重要：選擇原型食物多於加工食品，每天喝足足夠的水，維持良好的作息與運動習慣，一步步建立完整的保護機制，便是處在食安風波的我們，需要具備的基本概念！

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