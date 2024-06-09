金惠奫是160小隻女！與邊佑錫最萌身高差　靠5招顯高穿搭技巧補救

文／美人圈

繼《淚之女王》後，又一部韓劇《背著善宰跑》口碑爆棚！除了飾演男主角「善宰」的邊佑錫爆火，女主角「任率」金惠奫也成功出圈。劇中最令人津津樂道的莫過於與189公分邊佑錫的最萌身高差，事實上，金惠奫僅160公分，相差近快30公分的差距讓她本人自曝拍戲期間經常要墊蘋果箱或穿厚底鞋。

▲邊佑錫、金惠奫主演《背著善宰跑》口碑爆棚。（圖／IG@tvn_drama）

但仔細瀏覽金惠奫IG，很難相信她也是小隻女俱樂部的一員！其實，金惠奫很懂得利用穿搭來隱惡揚善，透過以下顯高穿衣術，你也能看上去比例出眾，視覺馬上增高10公分，趕緊抄筆記就對了！

▲金惠奫身高160，私服很懂得利用穿搭來隱惡揚善。（圖／IG@hye_yoon1110，下同）

金惠奫顯高穿搭技巧

同色系單品製造延伸感

Tone on Tone的穿搭不僅非常適合穿搭新手嘗試，給人清爽乾淨的印象，同時採用統一色系的搭配方式也會在視覺上製造整體延伸感，不刻意凸顯某部位，並運用基本黑、白色去做混搭，整個人會看上去小了好幾號，顯瘦又顯高！

大方露出「腿」就對了

可不要因為身高矮就把雙腿包緊緊，雖然金惠奫長得不高，可是勝在身材比例好，看起來一點也不矮小，「腰短腳長」的她很懂得適時突出優點。她會刻意選擇高腰短裙或短褲，並把上衣紮進去，如此可以延長下半身，讓雙腿比例看起來更加修長。

此外，穿長褲時，可以像金惠奫選擇能露出纖細骨感腳踝的九分褲，也有拉高身型、修飾雙腳長度的絕佳效果。

V領、平口製造上半身焦點

不是只有穿高跟鞋才能顯高，像金惠奫平時也會利用V領和平口剪裁、或是能露出纖細鎖骨線條的上衣巧妙地轉移目光，把焦點移到上半身就會讓人忽略到身型矮小這件事，真的很高招！且若隱若現的露不會給人過度賣弄身材的感覺，撩得恰到好處。

如果上半身較纖瘦的小個子女生，也可以考慮多露出手臂、肩膀，會更顯瘦呦！

飄逸裙款增添仙氣

不難發現金惠奫私下很喜歡穿著材質輕盈，像是雪紡紗、薄紗等連身裙，這種款式不僅自帶仙氣，具有垂墜感的裙擺也有顯瘦修身功效，看上去高挑纖細，宛如仙女下凡！

▲編輯加碼推薦：Ralph Lauren Aniyah花卉圖案紋理連身裙，NT$87,800。（圖／Ralph Lauren）

全新Aniyah裹式連身裙亮相於Ralph Lauren 2024春季系列的紐約時裝秀，以閃亮的嫘縈混紡布料製成，並採用不對稱門襟和交疊深V領設計，配以凸顯腰身線條的搭扣式腰帶。裙身上的水彩花束圖案由一家位於義大利科莫的工坊印製而成，該圖案源自RL家居系列的典藏壁紙圖樣。

▲Ralph Lauren紫標精品店。（圖／Ralph Lauren提供）

想要入手Aniyah連身裙的女孩一定要把握機會衝一波於新北市板橋大遠百盛大開幕的Ralph Lauren紫標精品店！沿襲Ralph Lauren雷夫羅倫一貫的典雅風格，融合頂級奢華與舒適的美式經典生活方式，店內處處可感受到低調奢華的時尚風格。販售系列以紫標系列為主題，包含Ralph Lauren頂級紫標男裝與女裝系列及Home家居系列。

根據腿型挑牛仔褲

金惠奫本身骨架扁瘦，因此私下牛仔褲版型都會選擇合身但不緊身的直筒剪裁，呈現「1」字的筆直線條可以讓下半身更添份量感，同時遮掩腿部缺陷，營造出纖細感。

▲編輯加碼推薦：Levi's® 女款724 涼感彈性高腰直筒牛仔褲，NT$4,390。（圖／Levi's®）

初夏將至，全球永續丹寧領導品牌Levi’s®推出全新COOOOOL系列，首發一絲不苟的「裸感系涼感丹寧」，選用春夏必備的亞麻和天絲棉混紡配方，高腰直筒牛仔褲輕盈舒適又保有彈力，讓你大熱天穿牛仔褲也很舒爽，同時修身版型讓你無痛擁有超模大長腿。

值得一提的是，為慶祝第一條丹寧褲501®151歲生日，Levi’s® Taiwan延續全球形象片《The Floor Is Yours》概念，片中主角進入了Levi’s®的世界，展開一連串的奇幻旅程，並於其中遇到了不同的挑戰；Levi’s® Taiwan更將街舞及起源於亞洲的武術動作相互融合，以東西方的身體文化融合，呈現出台灣多元融合的舞蹈圈特色，創造與眾不同的Levi’s® Fantasy。

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