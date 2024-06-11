狂吃粽子變胖？營養師教「大餐後不發胖」9秘訣：吃甜食做一事

▲營養師分享大餐後的9個飲食、生活調整秘訣，教你輕鬆維持身材。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

端午連假放完，讓人不想面對的除了工作之外，還有體重！你最近是否也狂吃了許多粽子，感覺褲子又變緊了？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，吃完大餐後往往會有罪惡感，很多人就會開始絕食不吃東西，想趕快瘦回來，但這行為反而NG！他就分享大餐後的9個「不發胖秘訣」，調整一些飲食和生活上的小習慣，不用過度節食也能幫你輕鬆維持身材。

＃水取代含糖飲料

許多飲料含糖量高，尤其吃大餐、吃粽子時常會配著喝很多，建議先控制一下含糖飲料的攝取，多喝水，以減少熱量攝取，避免體脂肪累積。



＃飲料改選牛奶、豆漿



牛奶和豆漿都含有豐富營養素，用來取代含糖飲料，能增加蛋白質攝取，還能減少糖分攝取，也比較健康。

＃每餐吃七分飽就好



用餐時注意吃適量就好，每餐建議吃七分飽，避免攝取過多熱量，另外建議可以拉長進食的時間，慢慢吃，多咬幾口，能幫助避免吃下太多食物。

＃多吃蔬菜水果



蔬菜水果富含膳食纖維，可以增加飽足感，幫助減少食物攝取，進而減少吃進的熱量。

＃想吃甜食時將飯量減半



想吃甜食的時候，可將當日其他餐的飯量減半，幫助控制整體碳水化合物的攝取量。

＃飲料一周喝一次就好



如果真的很想喝飲料，建議一周一次就好，減少精緻糖的攝取。

＃調味醬料盡量減少



調味沾醬的熱量和鈉含量都很高，且有些醬含糖量也高，除了容易造成水腫外，也容易吃下過多熱量，建議盡量減少調味醬料、沾醬的使用。

＃增加運動頻率



大餐後除了調整飲食，另一方面也可以從增加運動量來提高熱量的消耗，建議可以先將一周運動頻率增加到3～4次。

＃千萬不要不吃



別為了減肥不吃東西，不僅很難堅持下去，還容易報復性飲食，反彈變更胖。