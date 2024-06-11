fb ig video ETtoday search mobile

狂吃粽子變胖？營養師教「大餐後不發胖」9秘訣：吃甜食做一事

>

▲▼營養師教端午節大餐後不胖秘訣 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享大餐後的9個飲食、生活調整秘訣，教你輕鬆維持身材。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

端午連假放完，讓人不想面對的除了工作之外，還有體重！你最近是否也狂吃了許多粽子，感覺褲子又變緊了？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，吃完大餐後往往會有罪惡感，很多人就會開始絕食不吃東西，想趕快瘦回來，但這行為反而NG！他就分享大餐後的9個「不發胖秘訣」，調整一些飲食和生活上的小習慣，不用過度節食也能幫你輕鬆維持身材。

▲▼營養師教端午節大餐後不胖秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃水取代含糖飲料

許多飲料含糖量高，尤其吃大餐、吃粽子時常會配著喝很多，建議先控制一下含糖飲料的攝取，多喝水，以減少熱量攝取，避免體脂肪累積。


＃飲料改選牛奶、豆漿

牛奶和豆漿都含有豐富營養素，用來取代含糖飲料，能增加蛋白質攝取，還能減少糖分攝取，也比較健康。

＃每餐吃七分飽就好

用餐時注意吃適量就好，每餐建議吃七分飽，避免攝取過多熱量，另外建議可以拉長進食的時間，慢慢吃，多咬幾口，能幫助避免吃下太多食物。

▲▼營養師教端午節大餐後不胖秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃多吃蔬菜水果

蔬菜水果富含膳食纖維，可以增加飽足感，幫助減少食物攝取，進而減少吃進的熱量。

＃想吃甜食時將飯量減半

想吃甜食的時候，可將當日其他餐的飯量減半，幫助控制整體碳水化合物的攝取量。

▲▼營養師教端午節大餐後不胖秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃飲料一周喝一次就好

如果真的很想喝飲料，建議一周一次就好，減少精緻糖的攝取。

＃調味醬料盡量減少

調味沾醬的熱量和鈉含量都很高，且有些醬含糖量也高，除了容易造成水腫外，也容易吃下過多熱量，建議盡量減少調味醬料、沾醬的使用。

▲▼營養師教端午節大餐後不胖秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃增加運動頻率

大餐後除了調整飲食，另一方面也可以從增加運動量來提高熱量的消耗，建議可以先將一周運動頻率增加到3～4次。

＃千萬不要不吃

別為了減肥不吃東西，不僅很難堅持下去，還容易報復性飲食，反彈變更胖。

►想吃零食又怕胖？營養師推薦15種「低卡零食」　減肥也能放心吃

►蟹肉棒裡沒蟹肉！營養師曝10種「假食物陷阱」　你中了幾個？

►健康又美顏！營養師教吃5種「堅果種子」　抗老補氣色還能助排便

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

減肥, 瘦身, 維持身材, 發胖, 變胖, 大餐, 粽子, 飲食, 秘訣, 關鍵, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合

營養師曝「咖啡熱量圖鑑」　攝取超標「身體6大警訊」要注意

營養師曝「咖啡熱量圖鑑」　攝取超標「身體6大警訊」要注意

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

星巴克今推「全品項第二杯折100」　星冰樂一杯65元起點起來 夏日輕盈首選！王淨同款PUMA雲朵厚底鞋、adidas adiFOM運動潮拖萌翻 夏季腋下多汗飄異味？醫師教你「2招」改善困擾 狂吃粽子變胖？營養師教「大餐後不發胖」9秘訣：吃甜食做一事 宋慧喬白襯衫登機裝有亮點　珠寶、雙面名牌包加持顯露貴氣 韓咖啡廳爆紅高顏值「水蜜桃優格甜點」！　超簡單3步驟在家自製 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面