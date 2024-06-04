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健康又美顏！營養師教吃5種「堅果種子」　抗老補氣色還能助排便

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▲▼ 營養師教女生吃5種抗發炎種子 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦女生多吃5種「堅果種子」，抗老補氣色還能幫助消化。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

想要維持美麗、肌膚好狀態，除了使用合適的保養品，吃對食物也很有幫助。營養師周麗就分享5種堅果種子食物，不僅能抗發炎、補氣血、抗氧化、抗老，有的還能幫助調節雌激素、有助於排便，健康又養顏，讓你擁有好氣血，越吃越美麗。

▲▼ 營養師教女生吃5種抗發炎種子 。（圖／示意圖／達志影像）

＃黑芝麻

黑芝麻的鐵含量非常豐富，每100g就有22.7mg的鐵，女生因為生理期周期性地失血，要是鐵攝取不夠，很容易臉色蒼白，還會特別發冷。營養師建議，每天吃一勺黑芝麻，最好再吃顆奇異果，就能幫助補鐵擁有好氣色。

＃亞麻籽

營養師建議，女生一定要多吃亞麻籽！尤其推薦買熟的金黃色亞麻籽，其含有的木酚素很豐富，木酚素是一種植物雌激素可以雙向調節，女生雌激素不夠的時候，可以幫助提升，雌激素過高又可以幫助降下來，是很好的食物。

▲▼ 營養師教女生吃5種抗發炎種子 。（圖／示意圖／達志影像）

＃核桃

核桃中含有豐富的Omega-3多不飽和脂肪酸，這種脂肪酸有抗發炎的特性，對心血管健康的好處很多，而且可以轉化為DHA和EPA。像是在孕期中，每天吃兩個核桃，對肚子裡的寶寶和孕媽都很好。

＃腰果

腰果可以說是堅果中的多功能好幫手，高鐵、高鋅還高硒，鐵和鋅是好氣色、頭髮黑亮必不可少的營養素，而硒是穀胱甘肽過氧化物酶的組成成分，可以幫助提高抗氧化的能力，對抗體內的自由基，延緩老化。

▲▼ 營養師教女生吃5種抗發炎種子 。（圖／示意圖／達志影像）

＃奇亞籽

奇亞籽富含膳食纖維，每100g含有的膳食纖維超過30g，奇亞籽吸水之後會高度膨脹，不僅能幫助調節血糖，還能增添飽腹感。營養師建議，像是排便不順的人，每天可以吃10g～20g奇亞籽，幫助使排便順暢、血糖平穩，皮膚狀態也會大有改善。 

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關鍵字：

保養, 護膚, 美肌, 抗老, 抗發炎, 好氣色, 排便, 食物, 飲食, 營養師

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