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Jennie、泫雅、aespa都穿「漁網上衣」　輕盈層次感是本季熱門單品

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

每個造型都能帶起熱潮的時髦韓星們近期紛紛穿上了透氣的漁網上衣，從Jennie、泫雅到大勢女團aespa都是，本季不能錯過！

隨著夏季氣溫的日漸升高，穿搭總是引領流行的韓星女團們也都換上了新的時髦Look，在這其中就屬漁網上衣最為搶鏡，不僅能讓穿搭有輕盈空氣感，更能輕鬆打造整體穿搭在視覺上的層次效果，絕對是本季即將熱門的單品元素之一。

韓星夏季漁網上衣穿搭

Jennie

Jennie在早先與Gentle Monster合作的聯名系列中，就以愛迪達黑色漁網外套搭配灰色百褶裙的造型出鏡過，隨後再度穿上愛迪達與陳冠希合作的白色漁網Polo衫拍攝形象廣告，在人間香奈兒的加持之下，漁網上衣在本季的流行清單中必不可少。

泫雅

穿搭一向大膽又充滿個人風格的泫雅，在私服中也穿上白色漁網連帽上衣，透過白色內搭的疊穿，就算是同色系也能營造輕盈的層次感。

aespa

前陣子才發行全新單曲的大勢女團aespa，在〈Supernova〉的表演舞台上，也都穿上網格系列的單品，其中Winter跟Giselle兩人則是以黑粉、黑黃撞色來搭配漁網上衣，也讓整體看來更加活潑亮眼！

彩瑛

Twice成員彩瑛則是穿上了性感的紅色蕾絲漁網上衣亮相，呈現漁網上衣多種不同面向的造型風格，如果想平衡太過性感的形象，外搭西裝外套也是一個不錯的選擇！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 漁網上衣, 穿搭, Jennie, 泫雅, aespa

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