fb ig video ETtoday search mobile

米蘭男裝周／張若昀帥氣看秀！FENDI百年Selleria縫線包、清爽正裝誕生

>

記者鮑璿安／ 台北報導

FENDI即將跨入百年歷史新里程碑， 2025 春夏男裝系列以過去和未來串聯時代軌跡，挹注粉嫩色調重塑精英人士的正裝，打造出更柔和精緻的輪廓。連看秀嘉賓也是男神規模，日本品牌大使目黑蓮身穿輕便的裸色襯衫到場看秀，《慶餘年2》張若昀、Stray Kids隊長方燦等亞洲代表受邀出席。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲（依序）日本品牌大使目黑蓮、《慶餘年2》張若昀、Stray Kids隊長方燦 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2025 春夏男裝時裝秀在米蘭 SuperStudio Maxi 佔地 7000 平方公尺的 Open Studio 內舉行 。（圖／品牌提供）

FENDI 2025 春夏男裝時裝秀在米蘭 SuperStudio Maxi 佔地 7000 平方公尺的 Open Studio 內舉行，由 Nico Vascellari 設計的簡約佈景由六根鏡面柱組成，這些可移動的單體在整個秀場上追蹤模特兒走過的路線，形成無限的走廊和倒影。FENDI 配飾及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 將 FENDI 視做一個旅行的時間膠囊，此系列部分靈感來自於早在 1990 年 FENDI 首次推出男裝廓形之前的品牌設計元素，奢華優雅結合高超手工藝，遍及到服裝的每一個微小細節。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

1925年，創辦人Edoardo Fendi與妻子在羅馬開設了第一家FENDI精品店，經由這個永恆之城的馬鞍大師親自傳授縫線手藝，FENDI夫婦的首個Selleria包款系列就此誕生。Selleria這個義大利語有「馬鞍」含義，近一個世紀後，Silvia Venturini Fendi選擇將此技藝繼續深化在男裝系列中，變成細條紋西裝緹花布的斷裂處，以條紋或同色系 FF LOGO 的形式貫穿亞麻布料和長毛絨質地，在日本拼接牛仔布上作為表面使用，或在清爽的羊毛外套和皮件上簡化為簡約的框架。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲ 2025 春夏男裝系列配件。（圖／品牌提供）

甚至在包款方面，Peekaboo ISeeU Soft 包款和柔軟的對角線購物袋，到新款拉鍊 Baguette Double 斜背包，以及採用 FENDI 工坊彩色邊腳料製作的拼接 Baguette 包款，皆有Selleria元素一來一往交織出百年歷史的深度。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲新徽章標誌 。（圖／品牌提供）

值得關注的新徽章標誌，被點綴在包款、服飾上，盾形徽標由4個部分組成，包括Pequin條紋、FF logo、代表起始和終結的羅馬雙面神Janus以及FENDI松鼠。品牌松鼠的形象其實來自創辦人Edoardo Fendi送給妻子Adele Casagrande的一幅畫，形容他的愛妻總是「像松鼠一樣忙碌」，飽含愛意和童趣的細節成為了FENDI符碼之一。

看更多米蘭男裝周內容

總是在秀場佈置上展現新意的Prada，此次2025 春夏系列男裝秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中，以空橋形式連接伸展台，作為一個烏托邦式的構想，透過衣著本質建構出屬於Prada的理想國。創意總監Miuccia Prada與Raf Simons更選擇以尺寸和比例的「不合身」來詮釋親密關係，如同偷偷穿上家人的衣物，明顯短一截的袖口和腰身，突兀中帶點童趣，不那麼整齊的領口，服裝下襬自然翻起，讓整體系列更擁有穿著痕跡，從中刻意留下的褶皺、斑駁，則詮釋出不完美是生活與現實另一個標誌。

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲大秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

關鍵字：

FENDI, 2025, 春夏男裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最雷旅伴星座Top 3 ！第一名猜不到　根本豬隊友又難伺候

最雷旅伴星座Top 3 ！第一名猜不到　根本豬隊友又難伺候

睡飽了還是好累！女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

睡飽了還是好累！女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

淺眠多夢？常見「5種夢境」解析　讓你認識內心需求與壓力 安格斯12星座一周運勢6／17～6／23　牡羊吉星高照、摩羯有擺爛傾向 如何讓男友越來越黏妳？3個「日常小心機」讓感情升溫 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色 難怪皮膚差！醫師曝「3大卸妝誤區」　用卸妝水反覆擦超NG 柯震東的金錶只要2,500元　卡西歐計算機錶勾童年回憶 雨天必備2大鞋款防水好穿脫　從容應對午後大雨狂炸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面