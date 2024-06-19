米蘭男裝周／張若昀帥氣看秀！FENDI百年Selleria縫線包、清爽正裝誕生

記者鮑璿安／ 台北報導

FENDI即將跨入百年歷史新里程碑， 2025 春夏男裝系列以過去和未來串聯時代軌跡，挹注粉嫩色調重塑精英人士的正裝，打造出更柔和精緻的輪廓。連看秀嘉賓也是男神規模，日本品牌大使目黑蓮身穿輕便的裸色襯衫到場看秀，《慶餘年2》張若昀、Stray Kids隊長方燦等亞洲代表受邀出席。

▲（依序）日本品牌大使目黑蓮、《慶餘年2》張若昀、Stray Kids隊長方燦 。（圖／品牌提供）





▲FENDI 2025 春夏男裝時裝秀在米蘭 SuperStudio Maxi 佔地 7000 平方公尺的 Open Studio 內舉行 。（圖／品牌提供）

FENDI 2025 春夏男裝時裝秀在米蘭 SuperStudio Maxi 佔地 7000 平方公尺的 Open Studio 內舉行，由 Nico Vascellari 設計的簡約佈景由六根鏡面柱組成，這些可移動的單體在整個秀場上追蹤模特兒走過的路線，形成無限的走廊和倒影。FENDI 配飾及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 將 FENDI 視做一個旅行的時間膠囊，此系列部分靈感來自於早在 1990 年 FENDI 首次推出男裝廓形之前的品牌設計元素，奢華優雅結合高超手工藝，遍及到服裝的每一個微小細節。

1925年，創辦人Edoardo Fendi與妻子在羅馬開設了第一家FENDI精品店，經由這個永恆之城的馬鞍大師親自傳授縫線手藝，FENDI夫婦的首個Selleria包款系列就此誕生。Selleria這個義大利語有「馬鞍」含義，近一個世紀後，Silvia Venturini Fendi選擇將此技藝繼續深化在男裝系列中，變成細條紋西裝緹花布的斷裂處，以條紋或同色系 FF LOGO 的形式貫穿亞麻布料和長毛絨質地，在日本拼接牛仔布上作為表面使用，或在清爽的羊毛外套和皮件上簡化為簡約的框架。

▲ 2025 春夏男裝系列配件。（圖／品牌提供）



甚至在包款方面，Peekaboo ISeeU Soft 包款和柔軟的對角線購物袋，到新款拉鍊 Baguette Double 斜背包，以及採用 FENDI 工坊彩色邊腳料製作的拼接 Baguette 包款，皆有Selleria元素一來一往交織出百年歷史的深度。

▲新徽章標誌 。（圖／品牌提供）

值得關注的新徽章標誌，被點綴在包款、服飾上，盾形徽標由4個部分組成，包括Pequin條紋、FF logo、代表起始和終結的羅馬雙面神Janus以及FENDI松鼠。品牌松鼠的形象其實來自創辦人Edoardo Fendi送給妻子Adele Casagrande的一幅畫，形容他的愛妻總是「像松鼠一樣忙碌」，飽含愛意和童趣的細節成為了FENDI符碼之一。

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總是在秀場佈置上展現新意的Prada，此次2025 春夏系列男裝秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中，以空橋形式連接伸展台，作為一個烏托邦式的構想，透過衣著本質建構出屬於Prada的理想國。創意總監Miuccia Prada與Raf Simons更選擇以尺寸和比例的「不合身」來詮釋親密關係，如同偷偷穿上家人的衣物，明顯短一截的袖口和腰身，突兀中帶點童趣，不那麼整齊的領口，服裝下襬自然翻起，讓整體系列更擁有穿著痕跡，從中刻意留下的褶皺、斑駁，則詮釋出不完美是生活與現實另一個標誌。





▲大秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中。（圖／品牌提供）