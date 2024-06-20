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「最開不起玩笑」星座Top 3 ！第一名地雷超多容易把笑話當真

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▲星座,雙子座,天秤座,水瓶座,占卜,愛情。（圖／tvn_drama IG）

▲「最開不起玩笑」星座Top 3。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些星座天生就具有幽默感和喜劇天賦，他們能夠輕鬆地把社交過程中的氣氛帶到最高潮，成為大家眼中的開心果。然而，有些人卻完全不是如此，以下就公開「最開不起玩笑」星座Top 3 ，千萬別自以為有趣，卻只是讓雙方關係更尷尬！

Top 3 處女座

處女座一點都不喜歡被人捉摸，他們喜歡事事都按照計劃進行，對於開玩笑這種看似毫無意義的行為，是完全無法理解的，只會留下雙方靜默的局面。他們更傾向真正關係好的朋友再去開玩笑，如果是第一次見面或是根本不熟悉，千萬別以為你的幽默感可以感染處女座，他們只會給你一個皮笑肉不笑的回應。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座是一個情感豐富的星座，他們更傾向於表達內心的情感，而不是用玩笑來緩解壓力或說服他人，尤其是有時候玩笑可能會傷害到他人，巨蟹非常不喜歡用嘲笑的方式來交流，他們更喜歡保持溫和友好的態度。然而，如果巨蟹座能夠學會以幽默的方式表達自己，那一定會收穫更多人脈關係。

Top 1 雙魚座

雙魚座有時候過於敏感，導致自己將注意力放在他人的情感上，他們可能會把玩笑話看得太過認真，以為別人是在笑自己，莫名對號入座，進而造成誤解或引起不必要的矛盾。而且雙魚的自尊心也很高，才不想要變成大家的笑柄，也不會是那個製造笑話的人，玩笑開過頭真的會變成災難一場。

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關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 巨蟹座, 雙魚座

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