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減肥肚子依舊凸？營養師教簡單3招瘦小腹　吃出緊實馬甲線

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▲▼ 營養師教3招瘦小腹。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享瘦小腹3招秘訣，飲食也很重要。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani、@nutruelife

你也是明明不胖，但小腹就是很大很凸嗎？很想剷除小腹，但努力減肥也沒成果？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享3招瘦小腹秘訣，讓你成功甩掉腰間肥肉，甚至還能有腹肌線條，擁有纖細緊實的小蠻腰。

▲▼ 營養師教3招瘦小腹。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃開始控制飲食

下意識認為不健康的食物，就盡量不要碰，像是油炸食物、甜食等這類空熱量食物要少吃，能去皮就去皮；澱粉類食物要比平常少吃一半；肉類要比平常多吃一個手掌，建議可選擇低脂海鮮、雞肉、豆製品或乳製品，作為蛋白質主要來源，避免高脂紅肉，這樣就能大幅降低熱量，並吃到足夠的蛋白質。另外，也可增加蔬菜攝取，其所含的膳食纖維可以增加滿滿飽足感。

▲▼ 營養師教3招瘦小腹。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃一周運動3～4次

一周做3～4次有氧運動或高強度間歇運動，有氧運動抓心率130左右，至少30分鐘；高強度間歇運動，心率要大於150，至少做15分鐘。

＃增加腹肌訓練

要訓練的部位主要有三個，腹直肌和腹內斜肌、腹外斜肌。

▲▼ 營養師教3招瘦小腹。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

上腹：以捲腹方式訓練

1.找一張椅子，將雙腳墊高躺平於地面。

2.把雙臂打直，手掌碰觸到膝蓋。

3.在捲腹時將身體往前捲曲，在腰椎離開地面前停止，保持腹肌緊縮，之後慢慢地回到開始的位置，再重複下一輪動作。在捲腹時，要記得把注意力放在上腹，並注意過程中不需要將身體整個撐起。

下腹：訓練下腹可以做「抬腿捲腹」

新手可以坐在穩定的椅子上，做下捲腹，將大腿朝胸碰觸，腳可以懸空或碰地。有訓練經驗的人，可以嘗試做懸吊舉腿，建議從半程進行，訓練時不將雙腳全部放下，更能刺激腹部肌群。

▲▼ 營養師教3招瘦小腹。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

內外斜肌

1.找一個穩定高處，開始前先做側棒式起始動作。
2.將身體下沉後抬起，抬起的時候可以感受腹內外斜肌的啟動。

以上腹部運動可以每天做2～4組，每組12下，就會很有感覺。 

關鍵字：

瘦身, 減肥, 運動, 小腹, 瘦小腹, 馬甲線, 人魚線, 腹肌 飲食, 食物, 秘訣, 營養師

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