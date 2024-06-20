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破百萬追蹤英國天菜主廚教你下廚！從農場到餐桌「療癒食譜公開」

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記者鮑璿安／台北報導

破130萬追蹤英國新生代主廚朱利葉斯，自其主持的BBC節目播出後立刻爆紅，以充滿自然、活力的年輕氣息與魅力，席捲歐美飲食圈。首本新書《農夫主廚的餐桌》以四季為序，寫下百道美味食譜外，也以優美文字記錄三年間的農場風光，包含傑米奧利佛、奈潔拉等名廚都曾強力推薦。本篇摘錄書中極具風味、卻簡單好做的食譜與讀者分享。

▲▼ 《農夫主廚的餐桌》 。（圖／三采提供）

▲破130萬追蹤英國新生代主廚朱利葉斯，自其主持的BBC節目播出後立刻爆紅 。（圖／三采提供，以下同）

文／《農夫主廚的餐桌》作者　朱利葉斯‧羅伯茨

南瓜、菠菜和莫札瑞拉乳酪千層麵
PUMPKIN, SPINACH & MOZZARELLA LASAGNE

這是一道濃郁溫暖，以菠菜白醬和莫札瑞拉乳酪層層堆疊的烤南瓜千層麵。成品有著鮮亮橘色和青鮮墨緣完美的對比，並具備大地的甜美氣息與滿滿的礦物質活力，還有肉荳蔻和檸檬皮屑發出的竊竊私語，為料理增添不少生氣。我常用山羊乳酪來替換，它那帶著發酵氣息的鹹香和南瓜特別合拍。傳統千層麵製作上挺花時間，但比起需要加入波隆那肉醬和白醬的經典版，這個食譜算相當簡單，很值得一試。

▲▼ 《農夫主廚的餐桌》 。（圖／三采提供）

【食材】
6人份
．1顆南瓜
．6大匙橄欖油
．3瓣大蒜
．800克菠菜
．1顆無蠟檸檬
．500克新鮮千層麵片
．400克莫札瑞拉乳酪
．少許帕瑪森乳酪

白醬
．70克奶油
．70克中筋麵粉
．1公升全脂鮮奶
．2片月桂葉
．1/2顆肉豆蔻
【作法】
以攝氏200度對流模式預熱烤箱。

南瓜去皮剖半，取出籽。切成約1公分的小方塊，平整鋪放於約35公分長、25公分寬的淺烤盤上。淋上4大匙橄欖油，調味後拌勻。入烤箱烘烤約20至25分鐘，直到鬆軟並染上淺焦糖色。烤南瓜時處理大蒜，切薄片放入大鍋裡，以2大匙橄欖油低溫慢煸。在蒜片變色前放入菠菜（可能得分批進行），調味，快速將其煮軟後，移到果汁機或食物調理機裡，但別急著攪打，得等它放涼，這個空檔可以製作白醬。

▲▼ 《農夫主廚的餐桌》 。（圖／三采提供）

取一鍋具以低溫融化奶油，加入麵粉攪拌數分鐘，這時應該會變稠，呈現深棕餅乾色澤，一點一點慢慢加入鮮奶，不斷攪拌以免結塊。放進月桂葉，磨入肉荳蔻。一直攪拌到鮮奶稠化成可以附著在湯匙上的濃腴醬汁，調味，熄火。將白醬加入菠菜，刨點檸檬皮屑，再擠些許汁液添入，攪打至滑順，試味道。取一口鍋具，注水煮滾，以鹽確實調味，分批煮千層麵片，每次1至2分鐘，取出後泡入冷水裡以阻斷餘溫烹調。放涼後，移到托盤上，麵片正反兩面塗上薄油，以免互相沾黏。

趁著組合千層麵時，調高烤箱溫度至攝氏220度對流模式。首先，鋪一層白醬，接著鋪一層千層麵片，隨機擺放南瓜丁、手撕莫札瑞拉乳酪和少許帕瑪森乳酪，以此順序重覆堆疊。鋪每一層麵片時，都記得往下按壓。最後，再鋪上一層麵片和厚厚的白醬。放入烤箱，烤約20至30分鐘，直到表面染上金黃色澤，務必小心避免烤焦。讓千層麵放涼15分鐘再開動。這道絕對是大贏家—好好享用吧！

▲▼ 《農夫主廚的餐桌》 。（圖／三采提供）

★書名：農夫主廚的餐桌：感受田園四季日常，享用美好的原味料理（附【生活在田園】風格卡組）
★作者：朱利葉斯羅伯茨
★出版社：三采出版
★出版日期：2024／6／28
★建議售價：NT$ 1800
 

關鍵字：

主廚, 食譜, 農夫, 千層麵, 美食

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