2024甲文青必喝推薦！港式奶皇包變超夯配料「泥泥」綿密口感先點一杯

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台中知名手搖飲店「甲文青」發跡於逢甲夜市，以「逢甲」為據點， 再以「甲等」茶葉的凍頂烏龍茶出發，受到許多手搖控喜愛，快來跟我們一起看看「甲文青2024必喝推薦」有哪些！

從台中逢甲夜市發跡的甲文青，以檸檬系果茶與最強青茶打出知名度，去年更以港式奶皇包的流心特色做為發想，研發出配料「泥泥」，2款「奶皇泥泥」、「芋頭奶皇泥泥」，哪一款是你最喜歡的呢？

甲文青2024必喝推薦

奶皇泥泥

香醇奶茶基底配上甲文青獨家配料「泥泥」，就像奶皇包掉進奶茶裡，每一口都能感受到奶皇餡料的絲滑享受，香甜可口再加上入口即化的綿密口感，讓人忍不住一口接著一口，「泥泥」的口味更是宛如烤布蕾般絲滑。

芒芒雪霜凍

用夏季水果芒果製成芒果冰沙，再搭配鮮嫩可口的芒果丁，底層則放滿Q彈茶凍和充滿奶香的優格，多重口感堪稱是消暑聖品，也很適合下午來上一杯當作下午茶甜點喔。

半熟檸檬青

選用來自屏東九如的新鮮檸檬，搭配甲文青獨有的特等文青茶，再以加入蜂蜜中和檸檬的酸味，酸酸甜甜的半熟檸檬青喝起來超級解膩，夏天來上一杯瞬間暑氣全無。

芭樂檸檬

把每天現買現切的在地芭樂新鮮鮮搾，再搭配檸檬和蜂蜜，打造完美比例，用聞的就能感受到芭樂天然的果香，清爽又可口。

特等文青茶

甲文青特底與南投鹿谷契作茶園合作，以甲等凍頂烏龍茶製成，茶味清香不苦澀，還帶有清爽回甘的口感，是甲文青許多飲品的基底，最簡單的滋味、最經典的美味。

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