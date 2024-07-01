釜山新開海景咖啡廳根本韓版聖托里尼！必吃海女婆婆現捕海鮮拉麵

文、圖／Ean

造訪海港城市 – 釜山，就該離海好近，除了推薦下榻可坐擁無敵海景的最新五星級「釜山溫德姆至尊酒店」（WYNDHAM GRAND BUSAN），當然就是要把握機會大啖新鮮海味，並找間海景咖啡店消磨好時光才不枉費此行。釜山廣域市的影島是個好選擇，建議先到海景第一排的影島海女村，品嚐海女婆婆價格實惠但用料奢華的海鮮拉麵當午餐，再到高踞山坡上的臨海咖啡館「Thrill on the Mug」（스릴온더머그）來份下午茶，坐在室內的階梯座位，我有點被說服何以影島會被稱為韓版聖托里尼，眼前挑高的整面窗正好框住閃耀波光的海洋，那一刻，確實讓我想起多年前造訪希臘那個懸崖上的藍白天堂。

▲坐在海邊露天座位，穿上圍兜開吃，很有意思的在地體驗。

▲海鮮拉麵裡有鮑魚、章魚等多樣新鮮海味。

▲走來影島海女村的一段路邊有著海女主題的立體壁畫。

▲Thrill on the Mug 的戶外座位區，景觀相當好。

到影島海女文化展示館一窺海女水下好身手，大啖美味好手藝

大海，就是海女的冰箱，身手矯捷的她們，只需用一口氣，就能下海翻箱倒櫃！來影島海女村，坐在海景第一排，眼看遼闊大海的同時，一邊用嘴品嚐大海的鮮甜，如此沉浸式的用餐體驗，很接地氣。推薦盛有鮑魚、章魚的海鮮拉麵，一碗1萬韓元折合台幣不到250元就能享用大自然的豐盛給予，此外，推薦可點現做的韓式飯捲一起多人分享。

▲非常釜山Style的生猛午餐。

▲可在韓式飯卷放上海膽搭配食用。

▲以湛藍海水佐餐。

說到海女，應該大多數人都是跟我一樣優先想到日本三重縣的珍珠產業，其實韓國的海女文化也是由來已久，在影島海女村2樓的「海女文化展示館」可系統性的完整認識。看著牆上的路線圖，了解到韓國海女文化是源自於濟州島，我才猛然想起之前看的韓劇《我們的藍調時光》，劇中的海女多是一群上了年紀的婆婆，這也確實反映現實，海女工作辛苦，不靠任何潛水裝備就能下潛10米採捕海鮮，海面下作業不僅容易有致命的高風險，出了水面還可能會有減壓症等身體疾病，因此相對上少有年輕女孩願意投身該職業，而在2016年已被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄的韓國海女文化，或許若干年後，真的就是得來到海女文化展示館才能認識與想像了。

▲規模不大但介紹完整的海女文化展示館，免費參觀。

▲相當生動的海女岸上生活展示區。

▲濟州島是韓國海女文化的起源。

▲路邊一系列的海女主題立體壁畫，非常點題也好看。

▲影島岸邊風光。

夢幻純海景的咖啡店「Thrill On The Mug」

在影島海女村吃完海鮮拉麵後，驅車上山來到同樣位在影島的咖啡廳「Thrill On The Mug」，剛開幕不久，憑藉無可取代的海景及不錯的飲品及輕食，成為當地非常熱門的景點。除設有常見的臨海戶外座位區，我覺得非常特別棒的是，兩層樓咖啡廳在室內座位區的規劃是呈現階梯式，那讓客人無論是坐在哪個位置，都能無差別的欣賞到眼前大面透明玻璃窗外的海洋，很貼心與聰明的設計。

▲飲料與麵包、蛋糕口味都蠻不錯。

▲階梯式的座位設計，每個人都能擁有觀景好視野。

▲戶外座位區的視野開闊。

▲造訪釜山，值得花些時間在這好好享受一番。

來到這麽美的店，絕大部分人包含我都是手機、相機拍個不停，這時很容易是你眼中有我、我眼中有你，嫌人一直站在那礙眼的同時，在對方眼中的我們其實也是，互為同理心與放寬心來這地方，都要盡量開開心心的。眼見室內人多，那就改到戶外拍，正當我半蹲構好圖了，冷不防一位遊客端著咖啡走入我的取景中，趕緊順勢按下快門，一看，彷彿精準走位，成為很棒的前景，謝謝你。

▲意外成就的風景。

▲讓人拍不停的咖啡店。

/ Info. /

海女文化村

網頁

地址：부산 영도구 중리남로 2-35（영도해녀문화전시관 1층）

營業時間：每日 am 09:00- pm 06:00（一樓用餐區每日開放，海女文化展示館則每週一公休）

「Thrill On The Mug」

官網｜IG

地址：부산 영도구 해양힐링로 55（동삼동 산32-8）

營業時間：am 10:00 – pm 10:00