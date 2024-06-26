漢堡排「嘉」8月進駐SOGO大巨蛋　唐吉訶德若櫻壽司西門店開張

▲漢堡排嘉在環球中和開設首店，人氣爆棚。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大巨蛋美食話題再炒一波，繼5月底首波餐廳開幕，近期又有4間餐廳加入餐飲區域，而首間店設點中和環球購物中心、到現在都還大排長龍的日本漢堡排「嘉」，在大巨蛋的台北市首間分店也將到位，預計8月開幕，適逢暑假即將來臨，唐吉訶德旗下若櫻壽司也在西門開出第二間分店，座位有63席，讓民眾有更多嚐鮮選擇。

日本東京原宿超人氣炭火漢堡排專賣店「嘉」，台灣首間直營店在新北環球5月開幕後，人氣滿滿，幾乎每天都有排隊人龍，消費者評價也不錯，連平日都要等上40分鐘才有座位，如今二店也將在SOGO大巨蛋落腳，預計8月正式對外開幕。

「嘉」主打日本本店的製作工藝，使用百分之百日本F1國產牛肉，每日由職人現場手工打成漢堡排，再用獨家高溫炭火燒烤，烹調出外酥內嫩的絕妙口感，連白飯跟雞蛋都很講究，採用的是長野縣越光米以及可生食等級的雞蛋。軟嫩多汁的漢堡排，配上道地日本精米，層次豐富滋味絕對超水準，加上美味手工生雞蛋的點綴，饕客一定要去嚐一下。

該店提供「國產牛漢堡排定食」之外，還有獨家「牛舌漢堡排定食」，牛舌香氣撲鼻而來卻軟嫩有嚼勁，搭配和牛肉漢堡排可享雙重美味，此外針對SOGO大巨蛋二店，也不排出推出獨家菜色。

另繼5月底9間餐飲試營運之後，近日另外4間餐飲也將陸續加入SOGO大巨蛋商圈陣容，包括3家全台首店「SPORTS NATION」、「湊湊火鍋·茶憩」、「大巨星港式飲茶餐酒館」，以及1家森林系西式料理餐廳「武蔵野森珈琲Diner」。

唐吉訶德旗下若櫻壽司在之前南港店開幕時，以吧檯形式首度進駐台北試水溫，開幕初期也吸引民眾排隊嚐鮮，近期若櫻壽司二店將在西門町正式登場，地點就位於唐吉訶德西門店樓上，餐廳以和風裝潢為基調，配合柔和的燈光，打造出充滿雅緻與時尚感的用餐空間，顧客在木質元素的環抱下，體驗到日式餐廳的獨特魅力，店內採用人工桌邊一對一點餐服務，預計6／28對外開幕。





店內也提供新菜色，包括加州卷、勁辣炙燒卷、費城卷與鰻魚龍卷，頗有美式風味，單貫售價100元至120元。6／28至7／5期間，指定商品可享半價優惠，包括鮭魚六貫拼盤，半價160元、極上松拼盤，半價340元，每日優惠數量有限，售完為止；6／28至10／31期間出示追蹤若櫻壽司台灣官方IG或FB畫面，即贈毛豆一盤。