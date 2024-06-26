fb ig video ETtoday search mobile

漢堡排「嘉」8月進駐SOGO大巨蛋　唐吉訶德若櫻壽司西門店開張

>

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲漢堡排嘉在環球中和開設首店，人氣爆棚。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大巨蛋美食話題再炒一波，繼5月底首波餐廳開幕，近期又有4間餐廳加入餐飲區域，而首間店設點中和環球購物中心、到現在都還大排長龍的日本漢堡排「嘉」，在大巨蛋的台北市首間分店也將到位，預計8月開幕，適逢暑假即將來臨，唐吉訶德旗下若櫻壽司也在西門開出第二間分店，座位有63席，讓民眾有更多嚐鮮選擇。

日本東京原宿超人氣炭火漢堡排專賣店「嘉」，台灣首間直營店在新北環球5月開幕後，人氣滿滿，幾乎每天都有排隊人龍，消費者評價也不錯，連平日都要等上40分鐘才有座位，如今二店也將在SOGO大巨蛋落腳，預計8月正式對外開幕。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

「嘉」主打日本本店的製作工藝，使用百分之百日本F1國產牛肉，每日由職人現場手工打成漢堡排，再用獨家高溫炭火燒烤，烹調出外酥內嫩的絕妙口感，連白飯跟雞蛋都很講究，採用的是長野縣越光米以及可生食等級的雞蛋。軟嫩多汁的漢堡排，配上道地日本精米，層次豐富滋味絕對超水準，加上美味手工生雞蛋的點綴，饕客一定要去嚐一下。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

該店提供「國產牛漢堡排定食」之外，還有獨家「牛舌漢堡排定食」，牛舌香氣撲鼻而來卻軟嫩有嚼勁，搭配和牛肉漢堡排可享雙重美味，此外針對SOGO大巨蛋二店，也不排出推出獨家菜色。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

另繼5月底9間餐飲試營運之後，近日另外4間餐飲也將陸續加入SOGO大巨蛋商圈陣容，包括3家全台首店「SPORTS NATION」、「湊湊火鍋·茶憩」、「大巨星港式飲茶餐酒館」，以及1家森林系西式料理餐廳「武蔵野森珈琲Diner」。

▲唐吉訶德若櫻壽司西門町新店。（圖／品牌提供）

唐吉訶德旗下若櫻壽司在之前南港店開幕時，以吧檯形式首度進駐台北試水溫，開幕初期也吸引民眾排隊嚐鮮，近期若櫻壽司二店將在西門町正式登場，地點就位於唐吉訶德西門店樓上，餐廳以和風裝潢為基調，配合柔和的燈光，打造出充滿雅緻與時尚感的用餐空間，顧客在木質元素的環抱下，體驗到日式餐廳的獨特魅力，店內採用人工桌邊一對一點餐服務，預計6／28對外開幕。

▲唐吉訶德若櫻壽司西門町新店。（圖／品牌提供）

店內也提供新菜色，包括加州卷、勁辣炙燒卷、費城卷與鰻魚龍卷，頗有美式風味，單貫售價100元至120元。6／28至7／5期間，指定商品可享半價優惠，包括鮭魚六貫拼盤，半價160元、極上松拼盤，半價340元，每日優惠數量有限，售完為止；6／28至10／31期間出示追蹤若櫻壽司台灣官方IG或FB畫面，即贈毛豆一盤。

▲唐吉訶德若櫻壽司西門町新店。（圖／品牌提供）

關鍵字：

大巨蛋, 美食, 漢堡排, 餐廳, 日本

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「報復心最強」星座Top 3 ！第一名內心超狠不計後果毀掉你

「報復心最強」星座Top 3 ！第一名內心超狠不計後果毀掉你

陳庭妮穿DIOR露「隱形性感」　劉以豪大讚「鞋帶」：胖胖的很可愛

陳庭妮穿DIOR露「隱形性感」　劉以豪大讚「鞋帶」：胖胖的很可愛

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

盤點8個正能量金句：沒有做不成的夢，只有不早醒的人 金智媛離台綁起馬尾甜翻！搭10萬元Dior丹寧包　超清秀機場造型曝光 Marc Jacobs招牌通勤包出新色！「小包袱」超萌、迷你圓筒萬元有找 白色戀人新品「純白蛋糕捲」超夢幻！藏入爆漿巧克力奶油必吃 話題「透明仙人掌」美到像時間定格！水滴般清透根本仙女限定 10款專櫃＆開架必收潤色護唇膏！YSL粉圓管不挑膚、香緹卡絕美玫瑰外殼 今夏CROCS超萌新品！厚底羅馬涼鞋、LINE FRIENDS聯名鞋扣自由搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面