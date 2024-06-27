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新冠疫情又一波！營養師教「確診後怎麼吃」舒緩不適

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▲▼營養師教「確診後怎麼吃」舒緩不適 。（圖／Unsplash）

▲番茄富含維生素C，適量補充有助縮短病程。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來新冠疫情又一波，確診不適症狀更勝上一回，喉嚨痛、全身痛、拉肚子等症狀通通來，聽聽營養師高敏敏教你對症下藥這樣吃。

▲▼營養師教「確診後怎麼吃」舒緩不適 。（圖／Unsplash）

#症狀：有氣無力

確診導致疲勞、沒體力，營養師建議可以補充維生素B群，幫助增強體力、加強身體各機能代謝力，食物可以選擇非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，雖然B群隨時都能補充，但若是消化道敏感的人，建議飯後補充較好。

#症狀：喉嚨不適

喉嚨痛、沙啞丶咳嗽很難改善，這時建議補充維生素C，有利於縮短病程，像是芭樂、紅甜椒、奇異果、小番茄等，都是維生素C含量豐富的食物。除了食物外，也可補充維生素C或是發泡錠，建議與藥物相隔2小時再服用。

▲▼營養師教「確診後怎麼吃」舒緩不適 。（圖／Unsplash）

#症狀：腹瀉

如果有噁心、嘔吐、拉肚子症狀，除了每天喝水量要足夠外，也建議補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇，如果有必要可以購買藥局的專用電解質補充液，因市售的電解質飲料，通常糖分含量較高。

#症狀：全身痠痛

出現全身痠痛、發炎，這時建議補充蛋白質和魚油，可以幫助修復組織、降發炎，可以選擇天然優質蛋白質幫助修復組織、降發炎，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等都是好選擇，若想補充更完整的魚油，可以購買綜合魚油、純EPA魚油，若想多攝取蛋白， 則可以購買高蛋白飲品。

▲▼營養師教「確診後怎麼吃」舒緩不適 。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

新冠疫情, 症狀處理, 營養師建議, 飲食攝取, 增強抵抗力

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