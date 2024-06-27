皮膚科醫師教4種「補塗防曬法」　有效補上防護力又不毀妝

▲皮膚科醫師分享4種補塗防曬方法，有效補上防護又不會破壞妝容。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@goodal_official、@ahc.official

防曬是抗老、養護美肌的重要關鍵，但只是有塗防曬還不夠，適當地補塗才能長時間維持防護力，遠離紫外線威脅。你知道如何正確補塗防曬嗎？有化妝時又該怎麼補塗？皮膚科醫師劉靜就分享4種有效補塗防曬的方式，使用不同防曬產品就要搭配不同的補塗方式，才能完美補好防曬還不破壞妝容。

首先，劉醫師指出，補塗防曬的前提是，早上出門前，使用半茶匙的防曬產品塗抹臉部和頸部，並使用額外的量塗抹在其他暴露的皮膚上，一定要塗夠基礎的防曬產品。

而說到補塗防曬的方式，在沒有化妝的情況下，劉醫師建議可直接使用同一款防曬乳／防曬霜這是最可靠的選擇。如果在有上妝的情況下，可以使用以下4種防曬產品搭配適合的補塗方式，就能有效補上防曬又不怕弄壞妝容。

＃防曬棒



劉醫師很推薦防曬棒，因爲防曬棒能很方便隨時隨地塗抹。用防曬棒補塗的時候，要確保每個區域都用防曬棒塗了4次，才能達到有效的防護力。

＃防曬粉



防曬粉很適合油性肌膚，既能吸收臉上多餘的油脂又能同時補上防曬，但劉醫師也提醒，使用防曬粉時一定要在臉上刷夠60秒。

＃美妝蛋＋防曬乳



可以選擇一款質地比較輕盈的防曬乳，用美妝蛋沾取後，在臉上輕柔地拍勻。

＃防曬定妝噴霧



可以直接用帶有防曬係數的定妝噴霧噴上。

或許有人會想問，是否可以使用防曬噴霧補防曬，劉醫師表示，防曬噴霧比較適合用來補塗身體防曬，但不建議用在臉上或是給小孩用，因防曬噴霧使用時可能會刺激到眼睛，或是不小心吸入，建議使用時要確保當下沒有風再噴，且要噴到足夠的量。