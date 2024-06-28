夏季飆高溫！營養師曝「13個喝水最佳時間點」

▲營養師教正確補水方式。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫難耐，這時候更是要多多補充水分，營養師程涵宇就分享，喝水不只是因為渴了或是熱了，而是每天應該都要做的事情，她點出13個重要時間點務必要補充水分，正確補水，身體才會健康。

#剛睡醒

早上第一件事是補充水分的最佳時間之一。身體經歷了長時間的禁食，為了一天的開始，在第一杯早上的水中加入半個檸檬，開啟食慾。

#肚子餓

飢餓和口渴在生理的反應上相當類似，有時候覺得肚子好餓，但其實沒有意識到自己實際上是口渴了。

#吃飯前

飯前喝水可能會幫助減肥。一項小型研究測試了人們在餐前30 分鐘喝500 毫升的水，比起整天隨意喝500 毫升的水，3個月內瘦約0.7公斤。

#想減肥

喝水可以加速身體新陳代謝。營養師程涵宇分享，在一項研究中，50名超重女孩在早餐、午餐和晚餐前30分鐘喝了2 杯水，飲食沒有其他改變。 8週後，他們體重減輕，體重指數和身體組成分數也降低。

#流汗時

在炎熱、悶熱的天氣裡外出，你是不是也汗流浹背呢？流汗正是身體在流失水分，這時候你更需要大量的水分來降溫。

#運動前中後

營養師程涵宇建議，在運動或戶外活動之前，請在水壺中裝滿 450~600ml的水。活動時，大約每 10-15 分鐘喝 200 至 350 ml。然後，運動後喝 450 至 700 ml的水。

#生病時

生病時補水是感冒快快好的關鍵。腹瀉、嘔吐和發燒等症狀會導致極度失水。一旦出現疾病跡象，請大量喝水，尤其是在不餓的情況下。

#飛機上

機艙空氣溼度只有20%甚至更低，機艙內大約一半的空氣是從外部流入的。飛機上對肌膚的最大傷害，莫過於是乾燥缺水問題，為了應對超低濕度，請一定要多補水。

#按摩前後

如果能在按摩前喝些水，同時避免低血容積休克。按摩後喝些水幫助代謝，特別進行的是深層組織或其他重型按摩，這一點尤其重要。

#經期前/中

最近一項針對患有經痛的年輕女性的研究發現，多喝水可以縮短月經週期，緩解骨盆疼痛，緩解疼痛。

#下午疲勞

下午三點左右，可以喝一大杯水，氣泡水也可以，幫助增加一些活力，也可以加檸檬或其他新鮮水果汁來提振情緒。

#頭痛時

偏頭痛的首要原因之一是脫水。有些人即使是液體攝取量稍微減少也會引起劇烈頭痛。它還會讓您感覺模糊，在某些情況下甚至需要醫療治療。

#重要活動前

我們大腦幾乎四分之三都含有液體，如果水分含量下降得太低，該器官中的血管就會收縮。如果常常感到疲倦和混亂，試試看多喝水，只需喝水就可以幫助腦袋更清晰恢復健康。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）