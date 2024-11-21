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肌膚乾燥必備！秋冬「5款潔顏」推薦　舒緩保濕有一套

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記者曾怡嘉／綜合報導

天氣逐漸轉冷，肌膚經常變得緊繃、粗糙，甚至出現脫皮現象。舒緩秋冬乾燥，選擇適合的清潔洗卸產品對肌膚的保濕尤其重要，低刺激性的產品更是首選，讓肌膚在清潔後依然水潤、柔嫩，不被過度清潔破壞肌膚屏障。

▲▼溫和洗顏。（圖／品牌提供）

▲專科超微米胺基酸溫和潔顏乳，100g ，350元。

同時添加10種頂級保濕保養成分，包含專科特選4大成分：胺基酸保濕因子、日本米發酵精華、蠶絲蛋白保濕精華與雙重玻尿酸，溫和清潔同時並高度滋養保濕，強化肌膚天然屏障，調理膚質保水平衡狀態，讓後續保養更加乘。

▲▼溫和洗顏。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 科美研 酵肽活能精油潔膚露，150ml，2,680元。

以天然植物萃取之潔淨成分製成，清潔、保養、芳療三合一，添加COSMOS和ECOCERT認證的哈倫加納葉、法國西柚與甜橙精油複方，幫助肌膚代謝老廢角質，先淨化再活化，帶來清新橙香。搭載法國專利「BD2酵肽活能科技」，維持肌膚菌叢平衡，增强皮膚天然防禦系统，結合玻尿酸胜肽和美白九胜肽，提升肌膚水潤度與亮白力。

▲▼溫和洗顏。（圖／品牌提供）

▲m̄enom̄eno ⨉ Weight Books 設計款 Fc溫和潔面露，160ml，680元。

弱酸性親膚潔顏成分，具有親水與親油雙端，能深入毛孔徹底吸附污垢，卸除日常防曬底妝、減少粉刺和皮脂堆積。除了洗卸合一的深層潔淨能力，添加的甜菜鹼、保濕甘油、維他命B5、海藻糖等成分，確保在清潔力強的同時維持油水平衡、守護肌膚酸鹼值與皮脂膜健康。

▲▼溫和洗顏。（圖／品牌提供）

▲TAKAMI 角質道氣墊潔顏乳，80g ，980元。

結合玻尿酸鈉、胺基酸等有益角質健康的養膚成分，豐富泡沫能預防手指搓洗損傷角質，輕鬆好沖洗，每天早晚洗出從角質開始變健康的好肌膚。

▲▼溫和洗顏。（圖／品牌提供）

▲薇佳 全能胺基酸洗卸慕斯，150ml，880元。

透過多種維他命B類型結合Bio生物研發科技，達成修護舒緩、抗氧控油、光澤勻白等保養功效，並添加天然橄欖水潤因子有效卸除彩妝，留下皮脂保護膜，溫和親膚不熏眼；採用日本大廠級30%高濃度胺基酸，溫和洗淨保濕不乾澀，長時間維持肌底含水量。

關鍵字：

保濕, 潔顏, 秋冬肌膚, 乾燥, 潔顏產品

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