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天熱午餐沒食慾？營養師：不吃午餐反而不利於減重

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▲▼營養師：不吃午餐反而不利於減重 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

夏季高溫悶熱，正是換上短褲、短裙的季節，不少人都正執行減重計畫中，但是明明午餐已經吃的很少，為什麼體重都沒有下降呢？營養師宋明樺分享，午餐吃少不一定會瘦的原因是可能讓你想下午攝取高熱量食物，反而不利於減重，午餐正常吃反而能提升代謝。

最近天氣高溫炙熱，午後又容易有超大雷雨，不少人會因為下雨懶得出門買晚餐，誘惑是因為沒有胃口而不吃午餐，營養師宋明樺分享，你以為減少食物的攝取量就能控制熱量，其實可能更不利減重喔！

營養師宋明樺解釋，午餐吃得少，可能會增加高熱量下午茶的攝取導致熱量破表，當飢餓感來時選擇忍耐，一路到了晚餐反而會比平常吃更多、吸收更快，反而會得不償失。

▲▼營養師：不吃午餐反而不利於減重 。（圖／Unsplash）

因此營養師建議，午餐應該要正常吃，若沒胃口可以利用一些開胃的辛香料來促進食慾，因為許多辛香料除了有對身有益的植化素，也富含提升代謝的成分，像是辣椒素，而澱粉和蛋白質可以少吃，但是蔬菜絕對是午餐不可或缺的主角。

▲▼營養師：不吃午餐反而不利於減重 。（圖／Unsplash）

此外，在夏季在揮灑汗水的同時，記得要多補充水分。喝水不但可以用來補人體流失的汗水，還可以促進腸胃蠕動、維持正常體溫等，每天攝取足夠的水，是養成健康生活習慣的重要方法。若不愛白開水，可以加點檸檬片、香草、酸梅調味，或是無糖茶也可以，不過喝白開水還是最重要的。

關鍵字：

減重, 午餐, 代謝, 水分, 營養

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