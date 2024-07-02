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拒當月光族！4招小資必學理財法　檢討每日花費、省錢就是賺錢

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文／Workworks職場人

「薪水一進來就被各種帳單瓜分...」相信很多上班族變成了「月光族」，一拿到薪水就會大肆揮霍，過著像皇帝一樣的生活，到了月底卻往往沒錢可用，倘若現在不懂得管理金錢，未來就可能會被金錢所困，本篇編輯分享《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》書籍，帶領職場人們掌握4大理財方法！

1.生活必需非奢侈，省錢就是賺錢

「省一塊錢等於賺一塊錢」不是要讓職場人們當吝嗇鬼，而是要懂得分配開銷，想要投資股票需要資金，有開源和節流兩種方法，但開源不易，就算再努力工作也不會立即加薪，職場人們可以藉由檢討每日花費，盡量減少不必要的開銷，把每一塊錢都省下來。

2.保險非致富，保障才安心

保險的錢不能省！倘若職場人們是家庭的經濟支柱，應投保醫療或意外險以防萬一，切記不要把保險當作理財或積蓄，避免耗盡薪水，平常有開車或騎車的人則該投保汽車超額責任險，小小的花費就能提供高額保障，作者也在書中建議家庭保險費用不應超過收入的「百分之十」，否則將會得不償失。

3.儲蓄是應急，投資才致富

「天有不測風雲，人有旦夕禍福」前幾年疫情的影響，讓我們明白「儲蓄」的重要性不能被低估，職場人們平時有培養儲蓄的習慣嗎？作者建議每個人理想狀況至少要儲蓄半年到一年的生活費用，以應對突發情況，保障生活無虞，失業的時候也能從容找工作，儲蓄的主要目的是應急，而非靠銀行利息賺錢，因為通膨會讓錢越存越薄。

4.投資越早越好，複利效果驚人

穩健的理財道路雖然漫長，但越早開始就越有成功的機會，當職場人們掌握上述三個原則後，節約更多的錢來投資，而且越早越好，才能儘早累積股票資產，複利的效果需要時間慢慢累積，剛開始可能不會有明顯感覺，但長期堅持一定會看見成效。

以上「4招小資必學理財」方法，職場人們都學起來了嗎？

【延伸閱讀】

好想變有錢人！美國專家透露成為富人4大途徑，「這招」成功率最大！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 小資, 理財, 存錢, 月光族, 投資

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