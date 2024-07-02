Hanni翻唱〈藍色珊瑚礁〉引熱議！原唱招牌「聖子短髮」也是經典

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期幾乎可說是紅遍全球的NewJeans首度在日本東京巨蛋舉行FAN MEETING，其中成員的SOLO引起廣大迴響。Hanni以一頭短髮演唱被譽為「永遠的偶像」松田聖子八零年代金曲〈藍色珊瑚礁〉讓現場沸騰，當年松田聖子同樣頂著招牌短髮「聖子ちゃんカット」讓無數粉絲心動。

NewJeans首登東京巨蛋

NewJeans出道至今廣受注目，可說是全球知名的K-POP團體。從成員們、專輯概念到歌曲本身，每每推出新作都造成話題討論，出道僅兩年的她們，日本首場粉絲見面會《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》就辦在東京巨蛋，現場排隊領周邊的人潮也非常可觀，幾乎是男女老少都懾服於她們的魅力中。

每首歌曲都掌握著恰到好處的復古情懷，融合了現代少女們的魅力，就連首張日本單曲〈Supernatural〉也讓人讚嘆不已。在粉絲見面會上，成員Minji、Hyein和Hanni都翻唱了在日本無人不知無人不曉的名曲，其中由Hanni以短髮和簡約復古造型帶來的八零年代經典〈藍色珊瑚礁〉（青い珊瑚礁）引起台下粉絲們驚嘆。

「永遠的偶像」松田聖子



〈藍色珊瑚礁〉原唱松田聖子在日本歌壇擁有極高地位，在1980年代憑藉其偶像魅力席捲全日本，不只是歌曲就連打扮也成為當年的時尚icon，可說是當代極具影響力之一的偶像歌手。〈藍色珊瑚礁〉是當年讓松田聖子人氣扶搖直上的關鍵歌曲之一，在暌違41年後松田聖子本人也還有再重新復刻這首名曲。

聖子短髮



當年松田聖子招牌短捲髮也成為年輕女孩們模仿的髮型，被稱爲「聖子短髮」（聖子ちゃんカット） ，特色是髮長落於肩膀，經典的齊瀏海帶點空氣感和捲度，臉周的髮絲通通明顯向外捲，後側的髮絲則是像內彎，形成了獨特的蓬鬆短捲髮造型，在當年大多較為流行內捲的髮型，看起來會較為成熟，松田聖子的造型反而給人一種迎風而來的輕盈感，恰巧吻合少女偶像給人如沐春風的清新氛圍，造成了風潮。

當然流行是會隨著時間改變又或是輪迴的，「聖子短髮」放在現在或許不是很常在日常生活中看見，但Hanni出道後首次的短髮造型卻也在現在引起同樣的模仿效果。這次在東京巨蛋的演出，Hanni也是以短髮搭配清爽復古的服裝造型登場，雖然髮型上略有不同，還是讓不少經歷過那個輝煌年代的粉絲直呼「完美重現」，或是稱Hanni為「千年一遇的偶像」，看來不論年代，偶像永遠是大家心中最美好的那塊啊！

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