TORY BURCH新大容量水桶包通勤族必收！許路兒示範拼色款2萬元有找

記者鮑璿安／台北報導

時尚的腳步提前來到早秋，紐約輕奢品牌TORY BURCH帶來全新2024早秋系列包款，設計美學融合假日氛圍與城市格調，打造新成員McGraw變形水桶包，柔和色彩和折疊線條超有辨識度，多位名人與KOL接力帶貨。

▲李函演繹全新McGraw 變形水桶包 。（圖／品牌提供）

水桶包秉持著大容量和俐落廓形，一直是許多職場女性的日常首選，這次TORY BURCH為大家帶來全新McGraw 變形水桶包，設計語言從折紙褶痕中汲取靈感，側面的折疊線條讓開口更加具有變化性，以柔軟荔枝紋皮革，結合多種色調登場，加入了招牌的T Monogram印花、煥然一新的拼接皮革款式以及符合日常的帆布材質。





▲許路兒搭配McGraw 小號拼色水桶包碰撞出強烈對比 。（圖／品牌提供）

▲林映唯身著亮片網眼上衣，同樣運用McGraw 小號帆布水桶包。（圖／品牌提供）





▲TORY BURCH_McGraw 小號帆布水桶包 $15,900 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH_McGraw T Monogram 壓花小號水桶包$16,900 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH_McGraw 小號拼色水桶包 $16,900 。（圖／品牌提供）

許路兒身著TORY BURCH 2024早秋系列絲質針織洋裝，為大家示範休閒唯美的造型，腳下是瑪莉珍拼色芭蕾高跟鞋，搭配McGraw 小號拼色水桶包碰撞出強烈對比； Kiwi以石苔色棉質斜紋洋裝，使得大容量的McGraw 水桶包脫穎而出，時髦又具有個性。林映唯身著亮片網眼上衣，同樣運用McGraw 小號帆布水桶包，呈現造型的多變態度。

▲Sabrina Carpenter穿著亮眼的桃紅色Monogram高領連身衣手拿The Sack Back，散發標誌性的美式風格 。（圖／品牌提供）



同時，美國品牌Marc Jacobs旗下包款深受大眾喜愛，最近發表的2024早秋系列形象照中，請到美國歌手、演員Sabrina Carpenter莎賓娜卡本特以鮮明造型演繹全新配件，當中全新的The Sack Bag包袱包、The Duffle 圓筒包，以大容量和嶄新配色登場。首次亮相於2022 秋季Runway系列上的The Sack Back，可說是近年來出鏡率很高的款式，使用輕盈的壓紋皮革印壓上大大的「THE SACK BAG」，內層有可移動拿取使用的拉鍊小包，非常適合通勤族入手，不論是迷你尺寸或是XL大型尺寸都成為目光焦點，2024早秋系列獻上明亮的配色以及適合日常上班所揹的中型尺寸。