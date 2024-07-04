Dyson推出二合一直髮吹風器　平板夾手殘新選擇

▲Dyson推出二合一直髮吹風器Airstrait新品，強調可以一邊吹乾頭髮一邊拉直髮絲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今夏美髮市場迎來新成員，英國品牌Dyson戴森推出全新二合一吹風直髮器Airstrait，打破傳統平板夾的直髮器設計，以氣流取代加熱面板，標榜能同時達到吹乾和直髮效果，總是對於平板夾電熱板總是抓不到訣竅的使用者，終於有更方便使用的新選擇，而售價也延續Dyson風格，要價16,600元。

▲閉合狀況下，可當吹風機吹乾頭髮髮根。

Dyson產品一向以科技作為號召，新品二合一吹風直髮器Airstrait的核心技術在於專門設計的馬達，其葉片設計達到的高轉速，強調雖然輕量小巧但動力強勁，所產生的氣流再透過直髮器上兩排窄縫，氣流藉由窄縫加速吹送，形成45度向下吹出的高速氣流刀片，達到同時吹乾及均勻直髮的效果，並號稱精準定向氣流有助撫平毛躁髮絲。

▲開啟之後可像平板夾一樣單片單片夾起頭髮，利用下吹風力將頭髮吹乾順便塑形。

Airstrait配備可鎖定的手柄，在關合時可當吹風機使用，讓使用者先吹乾髮根，解鎖後即可當成平板夾，單片單片夾起頭髮，利用強勁氣流和智慧溫控系統完成造型，與加熱的電熱板不同，其實說白一點就是用「吹」的，故可以直接在濕髮狀態下同時完成吹乾和拉直。

該產品提供「濕髮」和「乾髮」兩種模式，以及用於固定造型的「冷風」模式。使用者可根據髮質需求，在不同的溫度和風速選項中進行調整。二合一吹風直髮器Airstrait於7／1在台上市，提供銀銅色和普魯士藍兩種顏色選擇，售價16,600元。

▲BALMUDA The Toaster Pro也於7月在台上市。（圖／品牌提供）

至今仍是質感居家人士與文青夢幻配件的BALMUDA The Toaster烤土司機，其升級版本The Toaster Pro也正式在台開賣，升級後的專業版新增「炙燒模式」，強調在最後30秒的強烈加熱下，食材會有更佳豐富的新滋味，此外不僅烤土司，焗烤生蠔、焦糖布丁也能因這神來一筆鹹甜增香，一如繼往的質感外型，實在太難不動心。

The Toaster Pro專業版配備新升級的炙燒模式，讓使用者在最終階段的烘烤30秒，透過上方加熱管將熱能集中在頂部高溫烘烤，強調可以讓食物的0.55mm表層產生特有的香氣，短時間內完成焦脆的烘烤表面，包括脆皮披薩、焗烤蝦仁或焦糖布丁，都能輕鬆完成。

台版特別將最高溫度自230度C調升至250度C，電壓設定自然也符合110V，預計7／1起開放預購，售價12,990元，7／15前預購享早鳥價9,990元，且享有一年保固服務，至官網登錄購買憑證加贈價值1,380元的WMF NUOVA 餐夾。