春夏精品包6大趨勢韓星都在背！大包仍是最火　Rosé同款跟著入手

文／LOOKin

隨著春夏的到來，熱愛時尚的你除了需要在日常穿搭上注入浪漫氛圍與時下流行元素外，不妨可以再入手一款精品包來搭配，為整體造型提高完成度並增添抓眼的亮點！而饒富質感且時髦度滿分的精品包款不僅可以每天背用外，如果妥善保管，無疑就是一個絕佳的投資機會！今天LOOKin就要帶各位讀者們來盤點2024春夏精品包款的6大趨勢與款式推薦，從春夏經典編織包款、華麗璀璨的水鑽提包，到滿溢獨特型格魅力的「異材質拼接」包款，不管你平時較喜愛何種穿搭風格，充滿多元時尚型貌的2024春夏精品包款當中一定會有你所鍾情的命定包款！

2024春夏包款6大趨勢＆手袋推薦

經典雋永的編織包款

在和煦的春日裡，背著使用極富休閒率性風情的編織手袋似乎已經成為某種約定成俗的穿搭要點了。而在2024年春夏中，眾多高級時裝屋亦推出多種相關包款，再融入現代潮流元素，讓原先較為簡約的編織包款煥發出嶄新不同的時髦魅力，不管是以硬挺皮革精細製成的編織包款，抑或是觸感柔軟的鬆散針織紋理背包，皆宣告了編織包在時尚圈無可撼動的地位，且將會成為2024年春夏最夯的It Bag之一！

▲編織手袋是2024年春夏最夯的It Bag之一。（圖／IG@somsomi0309、Fendi）

▲本季最為火紅的編織包非BV Andiamo編織包莫屬。（圖／IG@thecelebrityfinder、Bottega Veneta）



而要說到本季最為火紅的編織包，絕對由Bottega Veneta以極致工藝與內斂美學所打造出Andiamo編織包袋可謂是最具代表性的一款！從低調的大地色系到粉嫩繽紛的冰淇淋色調都應有盡有，加乘柔軟的羊皮編織與標誌性黃銅繩結裝飾，就如它「Andiamo（義大利文意旨：我們走吧）」隨興的取名一般，充斥著度假輕鬆氛圍的歡快氣氛。而本季Andiamo更推出容量更大的款式，在「大包至上」的時尚潮流下，眾多明星名模和時尚博主也紛紛拿上Andiamo手袋系列，如超模Hailey Bieber與男子天團BTS的成員RM，都是該款手袋的忠實粉絲。

▲Bottega Veneta中型白蘭地棕Andiamo手袋，NT$159,000。（圖／Bottega Veneta）



▲Bottega Veneta中型石灰綠Sardine手袋，NT$158,800。（圖／Bottega Veneta）



▲Fendi 小型山茶花色皮革Peekaboo ISeeU手袋，NT$192,000。（圖／ Fendi）

▲Loewe 大號Anagram編織籃子包，約NT$31,575。（圖／Cettire）



▲Prada鉤編橄欖綠托特包，NT$69,000。（圖／Prada）

擁抱華麗閃耀元素



近年來「Quiet Luxury」的風潮持續流行，不過在2024春夏裡，許多設計師也讓奢華的水鑽、金屬等設計細節重新回歸於包款上，不管是經典的金屬扣飾或是鍊條、戲劇化的大面積亮片或是金屬光澤感的亮面皮革包，甚至直接在包身覆蓋滿奪目的水鑽網狀裝飾，這些極致華麗且抓人眼球的浮誇包款，是本季每位時髦女孩們不管是日常穿搭或是出席派對場合時，衣櫃中不可或缺的必備單品。

▲極致華麗且抓人眼球的浮誇包款是派對場合必備。（圖／IG@jennierubyjane、Gucci）



▲Gucci 水鑽裝飾小型Jackie黑色皮革提包，約NT$414,580。（圖／Gucci）

▲Rabanne Sparkle Nano亮片肩背包，約NT$22,455。（圖／Mytheresa）

▲Dolce & Gabbana Sicily水鑽裝飾緞面提包，約NT$153,340。（圖／Dolce & Gabbana）

▲Michael Kors Bardot迷你金屬蟒蛇紋壓花皮革單肩包，約NT$102,163。（圖／Michael Kors）

與「大包風潮」形成矛盾的迷你包款



關於包款尺寸的爭辯，2024春夏可說將其推向一個極端。在講求務實俐落的超大托特包款瘋狂流行的同時，眾多知名時裝品牌仍熱衷於推出連手機、皮夾等日常用品都難以裝下、幾乎只剩下配飾意義的迷你小包。雖然迷你包款實用性不大，精細的工藝技術和小巧華美的包身細節，讓人覺得在購買的時候，好像覺得可以用來裝「可愛」就夠了呢！

▲Chanel 珍珠鍊迷你三角包，約NT$160,188。（圖／CHANEL）

▲Dior Lady Dior Rose Des Vents Cannage 藤格紋圖案羊皮微型手袋，NT$120,000。（圖／DIOR）



▲Gucci Bamboo 1947米色迷你手挽袋，約NT$124,640。（圖／GUCCI）

▲Celine Triomphe小牛皮革迷你肩背包，NT$35,500。（圖／CELINE）



▲Simone Rocha珍珠裝飾蛋糕造型提包，NT$36,800。（圖／Simone Rocha）

帆布與皮革的異材質交織

散發隨興休閒氣息的帆布與硬挺奢華的皮革兩種迥異且看似衝突的面料，想不到卻能詮釋出最為經典的率性風情！二種異材質的拼接使包款在演繹出獨到的型格個性之時，同樣非常適配於日常生活中的各式著裝風格，是本季時髦女孩們不可錯過嘗試的必收包款。

▲異材質拼接包款是本季時髦女孩們不可錯過嘗試的必收包款。（圖／Miu Miu、Ferragamo）



▲Bottega Veneta小型Andiamo皮革帆布手袋，NT$121,400。（圖／Bottega Veneta）



▲Miu Miu米色帆布皮革水桶包。（圖／Miu Miu）



▲Ferragamo Fiamma帆布皮革飾邊背包，約NT$63,960。（圖／Ferragamo）



▲The Row Margaux 15大型帆布皮革托特包，約NT$94,340。（圖／Wear）

▲Max Mara Gardenca Basxs Giardiniera迷你帆布皮革手袋，約NT$20,850。（圖／Balardi）

熱烈鮮紅風潮將持續延燒

熱情似火的「辣椒紅」或沉穩低調的「番茄紅」色調已經主宰了一整個2023年，而在今年這股紅色風潮也將持續風靡下去！鮮明艷麗的紅色包款除盡顯神秘魅惑氛圍，同時亦為整體穿搭造型增添亮點，注入時髦氣息。

▲Gucci馬釦綴飾絎縫皮革肩背包，約NT$113,915。（圖／Gucci）

▲Louis Vuitton Twist MM紅色皮革肩背包，約NT$150,155。（圖／Louis Vuitton）

▲Ferragamo Geometric皮質中型手提包，NT$81,900。（圖／Ferragamo）

▲Jacquemus Tourn皮革小號水桶包，NT$47,485。（圖／Farfetch）

▲Alaïa Cœur心形小號皮革背包，約NT$30,325。（圖／Mytheresa）

大包仍是最火熱趨勢包款

在前方段落有提到，2024春夏是一個極端的季節，和可愛的迷你手袋形成鮮明對比，這些巨型包款就宛如忙碌、步調快速的現代人之生活寫照，耐用的包款材質加乘極為方便、相當能裝的大容量，將實用性拉升到最完美的同時，亦呈現出鬆弛率性的時髦感。而如果再搭配如今最流行的、直接把包塞在手臂下的背法，更是演繹出專屬於都會女子的高雅幹練氣質！

▲ROSÉ、海莉比柏。（圖／IG@roses_are_rosie、@thecelebrityfinder）

▲Chanel 22金鍊白色小牛皮背包，NT$175,100。（圖／CHANEL）

▲Louis Vuitton Atlantis GM Monogram印花提包。（圖／Louis Vuitton）

▲Dior Toujours黑色Macrocannage大籐格紋皺面小牛皮手提包，NT$140,000。（圖／Dior）

▲Saint Larent Icare絎縫小羊皮超大型手袋，NT$164,500。（圖／Saint Larent）

▲Balenciaga Rodeo中型灰色皮革手袋，NT$120,500。（圖／Balenciaga）

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