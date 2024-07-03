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不挨餓輕鬆瘦！營養師教「佛系減肥」9秘訣：喝湯先撈掉油

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▲▼營養師教佛系減脂9秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師教「佛系減肥」秘訣，教你改變生活習慣輕鬆瘦下來。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

每次想減肥就大量減少飲食份量，覺得瘦得比較快？知名營養師高敏敏提醒，千萬別為了快速瘦身而極端節食不吃飯，這樣瘦下來不僅容易復胖，也容易導致體脂肪一次比一次更高。其實減肥也可以從改變一些生活習慣開始，她就分享「佛系減脂」9秘訣，做好這些事，就能幫你輕鬆地慢慢瘦下來，正因佛系瘦比較不痛苦，更能讓人持之以恆堅持下去。

＃喝湯把油撈掉

無論是喝湯或是吃火鍋，湯經過肉片、火鍋料的烹煮後，表面會有許多浮油，可以先將油撈掉，減少一點油脂，以免將配料夾起時，裹上表面的浮油。

▲▼營養師教佛系減脂9秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃飯後多走動

飯後散步不僅能降低血糖濃度、穩定血糖，還有效緩解脹氣狀況、讓身體釋放內啡肽，達到舒緩情緒、減緩失眠症狀的效果。

＃吃肉去皮

吃肉之前可以先去皮，可減少約25～30%的熱量，有效減少過多的飽和脂肪和膽固醇。

＃不吃肥肉

可優先選擇瘦肉或是把肥肉挑掉，減少脂肪攝取，避免心血管疾病。

▲▼營養師教佛系減脂9秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃不吃甜食

大多甜點都含有大量的糖、油、澱粉，吃完不僅血糖爆表，滿滿的糖也是變胖的地雷之一。

＃吃飯放慢速度

突然進食大量的澱粉，易造成血糖上升，導致脂肪囤積。建議吃飯時要細嚼慢嚥，減緩血糖上升的速度，也可以增加飽足感，避免暴食。

▲▼營養師教佛系減脂9秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃充足水分

要多喝水已經是營養師的老生常談了，但還是會有很多人忽略！足夠的飲水量不僅能增加飽足感，還能維持正常代謝，幫助瘦身更有成效。

＃只吃七分飽

現代人大多數都運動量過少，若三餐都吃很飽，其實很容易進食過多。可以吃到不餓、七分飽就好，以免吃過量，導致脂肪囤積。

▲▼營養師教佛系減脂9秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃選擇原型食材

加工食品在加工過程會添加大量油脂、調味，建議優先選擇原型食物，保留較多營養，熱量也比較低。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 佛系減肥法, 輕鬆瘦, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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