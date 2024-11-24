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金馬時尚 ／ 林嘉欣「鑽石蛇」掛脖子超美　楊貴媚戴3億元珠寶喊：我很緊張

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記者林明瑋／台北報導

頒獎典禮除了禮服也要珠寶相襯，第61屆金馬獎頒獎典禮，最貴氣女星由楊貴媚奪下，她戴上總值逾3億元的珠寶，氣勢逼人，受訪時大呼：「我很緊張，比走紅毯還緊張。」吳君如紅毯與典禮時佩戴的珠寶總值超過1億元、張榕容以超過5500萬元的DE BEERS珠寶上陣，林嘉欣、劉奕兒則都是超過3000萬元的珠寶行頭，林嘉欣將BVLGARI Serpenti鑽石項鍊「掛」在脖子上，女星們一個比一個耀眼奪目。

▲金馬珠寶 。（圖／金馬執委會提供）

▲楊貴媚戴著駿邑珠寶Glamour Fine Jewelry，總值逾3億元。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲駿邑珠寶聖潔蓮華項鍊主石為約31克拉的蓮花剛玉，180,000,000元。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲駿邑珠寶粉紅佳人戒指，中央主石為6克拉粉紅鑽，120,000,000元

楊貴媚最近好風光，以《有生之年》抱走金鐘獎戲劇節目女主角獎、參與演出的《影后》超夯，再以《小雁與吳愛麗》成功摘下金馬獎61最佳女配角獎。參加金馬，她的禮服優雅剪裁合身，珠寶則來自台灣品牌駿邑珠寶Glamour Fine Jewelry，聖潔蓮華項鍊的主石為約31克拉的蓮花剛玉（Padparadscha），身價高達1.88億元，粉紅佳人戒指鑲嵌6克拉粉紅鑽，約1.2億元，她說：「駿邑珠寶心臟很大顆！」又表示：「我很喜歡，但買不起啦！」

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-吳君如。（圖／攝影中心攝）

▲吳君如走紅毯時選穿SCHIAPARELLI禮服，佩戴CHAUMET珠寶。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲CHAUMET Soir de Fête項鍊，鑲嵌1顆重約11.3克拉的梨形鑽石和明亮式切割鑽石。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲CHAUMET Joséphine系列戒指和耳環。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲和許光漢頒獎，吳君如換上Monique Lhuillier禮服，搭配DE BEERS珠寶。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲DE BEERS The Alchemist of Light高級珠寶系列Frozen Capture耳掛與耳釘，約3,060,000元、手環，約6,500,000元。

以《我談的那場戀愛》入圍最佳女主角的吳君如，所有佩戴的珠寶加起來破億元，走上星光大道時為CHAUMET總值8800萬元的珠寶，Soir de Fête 系列套鍊主石是11.3克拉的鑽石，再搭配Joséphine系列耳環和戒指，與SCHIAPARELLI禮服相得益彰，頒獎時換穿Monique Lhuillier禮服，肩上的蝴蝶結與蓬裙顯得俏麗，珠寶也簡單個性，才不過於累贅，她佩戴DE BEERS總價約1392萬元的作品，包括耳掛、有份量的Frozen Capture手環及兩枚戒指，與紅毯造型是不同的美。

▲張榕容。（圖／公關照）

▲張榕容。（圖／公關照）

▲張榕容以GUCCI禮服展現性感，搭配總值超過5千萬元的DE BEERS珠寶。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲DE BEERS Soothing Lotus高級珠寶鑽石項鍊。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲DE BEERS Phenomena Sirocco高級珠寶鑽石手環。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲DE BEERS祖母綠式切割鑽石戒指、Soothing Lotus高級珠寶鑽石耳環。

張榕容的GUCCI禮服露出美背與腰際，搭配的DE BEERS珠寶總價約5516萬元，Soothing Lotus項鍊透過鑽石原石和拋光鑽石巧妙鋪陳，展現宛如蓮花覆蓋池塘的風景，這條項鍊共鑲嵌226顆鑽石，結合6種不同的鑽石顏色及6種不同的切割形狀，一切平衡和諧。 

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）

▲金馬珠寶。（圖／公關照）

▲林嘉欣穿BOTTEGA VENETA長袖禮服搭配BVLGARI珠寶。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲BVLGARI Serpenti頂級鑽石項鍊鑲嵌2顆梨形切割鑽石與總重約81.15克拉的密鑲鑽石。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲BVLGARI Serpenti系列頂級紅寶石與鑽石耳環（左）、祖母綠與鑽石戒指。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲BVLGARI B.ZERO1系列白K金鑲鑽戒指（左）、Serpenti Viper系列單圈鑽石戒指。

林嘉欣與劉奕兒在電影《女兒的女兒》中演出姊妹，走上金馬61星光大道，都選擇了黑色禮服，珠寶也都是3000萬元等級，林嘉欣穿BOTTEGA VENETA長袖禮服，珠寶為BVLGARI的設計，Serpenti頂級鑽石項鍊鑲嵌2顆梨形切割鑽石與總重約81.15克拉的密鑲鑽石，蛇形鍊直接「掛在脖子上」自然垂墜，很有特色；劉奕兒的BALENCIAGA禮服華美，選擇HARRY WINSTON（海瑞溫斯頓）Winston Cluster系列的Wreath鑽石項鍊，鑽石總重約48.8克拉，加上約4.4克拉的Lotus鑽戒，珠寶總值約3650萬元，閃亮程度一點都沒在客氣。

▲張艾嘉 林嘉欣 劉奕兒 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲劉奕兒以BALENCIAGA禮服搭配HARRY WINSTON珠寶。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲HARRY WINSTON Winston Cluster系列的Wreath鑽石項鍊。

▲金馬珠寶 。（圖／品牌提供）
▲HARRY WINSTON Lotus鑽戒、Winston Cluster系列垂墜耳環。

▲金馬珠寶。（圖／公關照）
▲HARRY WINSTON Winston Cluster系列鑽石手鍊。

謝盈萱是金馬61的評審與頒獎人，走紅毯時和評審團同行，再和許芳宜一起頒獎，她穿著PRADA深V禮服搭配BOUCHERON珠寶，包括鑲嵌鑽石與縞瑪瑙的斑馬戒指、巴黎芳登廣場八角揍造型的Vendome Lisere手鐲，以及Serpent Boheme系列耳環，不拖泥帶水的俐落感，有點帥又性感優雅。

▲金馬珠寶。（圖／公關照）

▲金馬珠寶。（圖／公關照）

▲謝盈萱穿PRADA禮服搭配BOUCHERON珠寶。

▲金馬珠寶。（圖／公關照）
▲BOUCHERON 高級珠寶系列Vendome Lisere手環，約6,900,000元、Animaux動物系列戒指，約1,640,000元。

▲金馬珠寶。（圖／公關照）
▲BOUCHERON Serpent Boheme系列耳環，約420,000元。

關鍵字：

金馬獎, 金馬61, 金馬紅毯, 2024金馬獎, 金馬時尚, , 楊貴媚, 林嘉欣, 吳君如, 劉奕兒, 謝盈萱

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