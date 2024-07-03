【廣編】卡地亞TRINITY系列100週年　全球舉辦原創沉浸式快閃體驗

圖、文／卡地亞提供

2024年是卡地亞Trinity系列邁入一世紀的週年紀念，先前品牌在紐約、倫敦和巴黎舉辦三場令人難忘的派對，以普世精神與愛為主軸，傳達保羅．梅茲卡爾（Paul Mescal）、JISOO金智秀、Jackson Wang王嘉爾、雅拉．莎希迪（Yara Shahidi）以及迷走小子（Labrinth）等五位形象大使所推崇的Trinity核心價值。

延續這股盛宴氛圍，慶祝活動將以全新快閃體驗形式席捲全球，並分四階段進行。7月6日至28日首登上海，緊接著在 7月15日至23日移師新加坡，10月前進東京、12月於美國登場。

此體驗營造出身臨其境的沉浸感，並將空間劃分為不同展區，藉此彰顯Trinity系列在珠寶界的傳奇地位，高聲歌頌極具紀念性的時刻。其中一個區域專門展示數字3的魔力。「3」象徵路易（Louis）、皮埃爾（Pierre）以及雅克（Jacques）三兄弟，也代表著卡地亞分布於巴黎、倫敦和紐約，歷史悠久的三間精品店。在這場專屬Trinity的沉浸式展覽中，參觀者將繼續探索此系列搶眼鮮明的設計，感受作品與時俱進的樣貌。

本次紀念活動對品牌而言，也是公開原創合作企劃《Imagine Infinite Circles》的絕佳時機。由卡地亞發起並向全球各地不同領域、不同背景的創作者募集超過100件作品。每一件創作都向Trinity啟發的無盡靈感獻上敬意。Trinity象徵日常生活中愛的紐結，而此企劃主旨正是宣揚這個舉世經典的符號。