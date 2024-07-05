fb ig video ETtoday search mobile

《腦筋急轉彎2》職場角色心理測驗！樂樂是工作狂、阿焦是預言家

>

文／Workworks職場人

新鮮人求職平台「518熊班」攜手迪士尼皮克斯《腦筋急轉彎2》，推出情緒角色「職場版」心理測驗，快跟著編輯的分享，一起透過12道職場情境題，挖掘自我的職場情緒角色！

▲《腦筋急轉彎2》職場版情緒角色心理測驗。（圖／截圖自518熊班，下同）

新鮮人工作報到的第一天，職場人們會抱持著「向專業同事請教、準備好未來三年職涯規劃、既期待又怕受傷害」哪種心情呢？接續將詢問倘若與不熟的同事初次合作、參加公司團體聚會，職場人們會選擇迫不及待展現自己的實力，亦或是期望早點結束回家躺平呢？

進入工作情境環節！倘若一進公司收到主管託付重要專案、發現工作不小心出包時，職場人們會「勇於嘗試新挑戰，亦或是默默抱怨工作量變多卻沒有調薪」？接續詢問與重要客戶進行線上會議，職場人們會選擇盛裝打扮展現專業形象，或是頻擔心自己表現不夠好呢？

 心理測驗來到最後啦！上班族每天辛苦工作，除了掙一份薪水度日，更期待未來能有加薪升遷的機會，假設眼前獲得升職機會、被獵人頭公司挖角時，職場人們會想「嘗試更酷更好的工作，亦或是捨不得原本的同事」？

心理測驗將依序得出「潛在職場角色」，編輯測出的對應角色是《腦筋急轉彎2》的樂樂，是一名勇往直前的工作狂，生活秉持著「痛苦是一天，快樂也是一天，只要相信自己，世界都可以被征服」的心態，職場人們測驗結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享！

測驗連結：請點我

【延伸閱讀】

心理測驗「你在職場代表的動物」！ 「豺豺」適合帶領團隊、「招財貓」最容易偷懶？

工作心理測驗「你的職場社交力有多高」？選「這款洋裝」表示社交力0、適合單獨工作？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢, 腦筋急轉彎2, 情緒角色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

容易得罪人「低情商」星座Top 3！第一名說話火上澆油　超狀況外

容易得罪人「低情商」星座Top 3！第一名說話火上澆油　超狀況外

掉髮人快吃！營養師曝「5種養髮食物」　還有3類不能補太多

掉髮人快吃！營養師曝「5種養髮食物」　還有3類不能補太多

營養師分享「每日喝咖啡」3大健康益處！加碼3招喝對才有效

營養師分享「每日喝咖啡」3大健康益處！加碼3招喝對才有效

自我介紹像「尷尬癌」上身？掌握4重點讓對方記住你　撩人也適用 真正的BabyBoss來了！「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport 金喜善凍齡保養秘訣公開！蜂蜜斷食法甩肉4kg、以油護膚維持零瑕美肌 南台灣最大書店　6千坪誠品碳佐麻里明年第一季登場 2024人氣美白新品盤點！IPSA追光瓶超透亮、Jurlique淡斑精華好有感 《度華年》7愛情金句：女人最不應該的，就是敗在對男人的幻想上 汐止iFG遠雄廣場新美食街登場　紐約爆紅圓可頌也買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面