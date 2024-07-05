《腦筋急轉彎2》職場角色心理測驗！樂樂是工作狂、阿焦是預言家

文／Workworks職場人

新鮮人求職平台「518熊班」攜手迪士尼皮克斯《腦筋急轉彎2》，推出情緒角色「職場版」心理測驗，快跟著編輯的分享，一起透過12道職場情境題，挖掘自我的職場情緒角色！

▲《腦筋急轉彎2》職場版情緒角色心理測驗。（圖／截圖自518熊班，下同）

新鮮人工作報到的第一天，職場人們會抱持著「向專業同事請教、準備好未來三年職涯規劃、既期待又怕受傷害」哪種心情呢？接續將詢問倘若與不熟的同事初次合作、參加公司團體聚會，職場人們會選擇迫不及待展現自己的實力，亦或是期望早點結束回家躺平呢？

進入工作情境環節！倘若一進公司收到主管託付重要專案、發現工作不小心出包時，職場人們會「勇於嘗試新挑戰，亦或是默默抱怨工作量變多卻沒有調薪」？接續詢問與重要客戶進行線上會議，職場人們會選擇盛裝打扮展現專業形象，或是頻擔心自己表現不夠好呢？

心理測驗來到最後啦！上班族每天辛苦工作，除了掙一份薪水度日，更期待未來能有加薪升遷的機會，假設眼前獲得升職機會、被獵人頭公司挖角時，職場人們會想「嘗試更酷更好的工作，亦或是捨不得原本的同事」？

心理測驗將依序得出「潛在職場角色」，編輯測出的對應角色是《腦筋急轉彎2》的樂樂，是一名勇往直前的工作狂，生活秉持著「痛苦是一天，快樂也是一天，只要相信自己，世界都可以被征服」的心態，職場人們測驗結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享！

測驗連結：請點我

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