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路易莎推草間彌生聯名杯　圓點控一定要喝一下

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記者蔡惠如／綜合報導

路易莎咖啡近期與國立臺北教育大學北師美術館合作，推出「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽限定聯名杯，將日本藝術家草間彌生的經典圓點元素融入咖啡杯設計，讓民眾在品嚐咖啡的同時，也能近距離接觸藝術。無獨有偶的粉黑配色，也在功夫茶的頑皮豹聯名呈現，慵懶的風格充滿濃濃美式情調，喝個茶也能很有態度。

▲草間彌生,粉紅豹。（圖／路易莎、功夫茶提供）

▲路易莎推出草間彌生限時聯名杯。（圖／路易莎、功夫茶提供）

本次聯名杯的設計靈感來自草間彌生展覽的主視覺，以鮮明的色彩和標誌性的圓點為主要元素。草間彌生以其獨特的圓點藝術聞名，這些無限延伸的圓點不僅是大膽、熱烈的視覺表現，更蘊含著深邃的情感。路易莎推出兩款撞色設計的聯名杯，分別提供12oz和16oz的熱飲杯，以及16oz和22oz的冰飲杯，每款杯子都搭配專屬的杯套和封口模，為日常的咖啡時光增添藝術氣息。

▲草間彌生,粉紅豹。（圖／路易莎、功夫茶提供）

現於臺北教育大學北師美術館舉行的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽，展出草間彌生自1951年至2005年最具原創性與突破性的藝術作品，包含多件首次在台灣公開的私人收藏。

展覽中更重現了草間彌生於1998年為臺北雙年展創作的巨型裝置作品《圓點的強迫妄想》，以覆滿黑色圓點的螢光粉紅氣球填滿空間，展現草間彌生以巨大雕塑與公共空間對話的獨特藝術風格。透過這些蔓延的圓點，草間彌生試圖傳達她對宇宙和生命的深刻思考。

即起至5／4前至全台路易莎門市購買飲品，就有機會獲得限量草間彌生聯名杯，將藝術融入消費者的日常生活，當然打卡也很好用，春節期間將至，過個年也不妨讓自己藝術一下。

▲草間彌生,粉紅豹。（圖／路易莎、功夫茶提供）▲草間彌生,粉紅豹。（圖／路易莎、功夫茶提供）

例外一種粉黑配色聯名也在近期登場，手搖飲品牌「功夫茶」推出Pink Panther頑皮豹限定聯名，注入頑皮豹獨特的俏皮風格，以草莓主題飲品為亮點，結合頑皮豹粉紅與黑色配色的設計形象，帶來讓人耳目一新的風格。期間限定飲品「草莓慕斯」與「草莓雪莎」，滿杯粉紅色讓人陷入夢幻情懷，1／19前購買任意兩杯草莓飲品，即可獲得「頑皮豹立體手提袋」。

▲草間彌生,粉紅豹。（圖／路易莎、功夫茶提供）▲草間彌生,粉紅豹。（圖／路易莎、功夫茶提供）

2025年初再推3款聯名周邊，包括「頑皮豹不鏽鋼提杯」、「頑皮豹皮革證件套」與「頑皮豹皮套購物袋」，售價149元至699元不等。

關鍵字：

咖啡, 藝術, 聯名杯, 草間彌生, 展覽

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