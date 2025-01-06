肖戰、倪妮對視超浪漫！穿上Gucci「蛇年新裝」話題同款曝光

記者鮑璿安／台北報導

農曆新春的氛圍逐漸濃郁起來，GUCCI 發表2025春節全新形象廣告，請到品牌代言人肖戰和倪妮一同出演，高顏值陣容讓粉絲相當驚喜。而兩人身穿蛇年系列全新單品出鏡，帶有色彩線條感的新裝彰顯時髦氣息，也為大家示範出最應景的節慶穿搭。





▲GUCCI 發表2025春節全新形象廣告，請到品牌代言人肖戰和倪妮一同出演。（圖／品牌提供）

創意總監Sabato De Sarno將本次形象廣告定義為親情與友情相聚的溫情時刻，肖戰身穿以蛇為靈感的圖騰印花夾克疊搭白襯衫與領帶打造出正式感，而倪妮則換上Gucci Rosso Ancora安可拉紅色調的鮮明短裙，鏡頭捕捉下兩人隔著窗戶對視一笑的模樣，如同電影般的浪漫場景，感染眾人。肖戰對此也相當有共鳴，他提到：「Gucci 2025新年系列具有創意與精緻的工藝細節，以獨特的美學展現出節日的心意。作為品牌代言人，我很高興能夠再次參與新年形象廣告大片的拍攝。在家人團聚的特別時刻，帶給大家重逢的喜悅。」





▲肖戰身穿GUCCI 蛇年系列印花上衣。（圖／品牌提供）

▲ Gucci新春推薦單品。（圖／品牌提供）

本次新年系列精巧地將蛇這一核心意象融入設計中，將色彩的靈動姿態重新詮釋出蛇紋，像是男女裝單品就在GG經典老花符碼之上，以蛇形曲線貫穿，傳遞輕鬆活潑之姿更融入日常穿搭。連配件也充滿新意，無論是經典老花後背包、紅色穆勒鞋、Flora花卉印花圖案絲巾，皆有蛇形遊走其間。若想營造每年新年都應景的穿著，則不可錯過標誌性的Rosso Ancora安可拉紅，從全新Blondie鏈帶包款、人氣必備 Horsebit 1955 馬銜鍊包款到優雅迷人的Jackie 1947經典肩揹包，帶來一整年的好運。





▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告，舒淇、楊祐寧出鏡 。（圖／品牌提供）

與此同時，Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景，以夜空為幕象徵點亮新年，由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡，以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝，手拿Andiamo Clutch包款，持續發揮她美神顏值，更與楊祐寧對視一笑，畫面十分輕鬆愜意。為慶賀農曆蛇年到來，新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感，帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款，將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把；另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款，寓意純潔高雅、吉祥如意。