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NewJeans Danielle超愛吃「紅蘿蔔」雙手變黃　常見紅蘿蔔QA解答一次看

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文／美人圈

NewJeans Danielle近期因一張「手心明顯比臉黃」照片再度引發討論！不少網友紛紛關心其身體狀況，不過原因是Danielle熱愛吃紅蘿蔔才導致膚色變黃，日常生活中，也常聽到「吃紅蘿蔔顧眼睛」，這是因為紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，會在人體轉化成維生素A，有效維持視力健康之虞，還能抗氧化、抗老等好處，此外，也聽過不少人對紅蘿蔔有疑慮，包含「紅蘿蔔發芽還可以吃嗎？」、「紅蘿蔔是蔬菜還是澱粉？」今天就針對常見的紅蘿蔔疑慮做詳細問答，趕緊往下看！

NewJeans Danielle 「為什麼手這麼黃？」

擁有甜美混血臉孔的Danielle，是韓國女團NewJeans的成員之一，過去就曾多次因「手的肌膚好黃」引發大家的好奇，而Danielle也多次表明自己是紅蘿蔔狂熱者，近期這張照片更是引起極大討論！也許是燈光或經過調色，這張照片能更明顯看到手掌顏色比臉部黃，就連包包上的掛飾也是可愛的紅蘿蔔，絕對是紅蘿蔔的超級信徒啊！

▲NewJeans Danielle 。（圖／翻攝自IG、免費圖庫）

▲NewJeans Danielle近期一張照看出手明顯比較黃。（圖／OSEN）

尤其看腿部的地方，和隊友的互相對比下，NewJeans Danielle明顯膚色真的黃上許多，過去也有不少網友提及：「有點擔心Danielle的身體狀況。」但事實上，若攝取過多胡蘿蔔素導致皮膚變黃，除了膚色上明顯的變化外，對身體健康沒有太大的實質危害唷！由此例子也能判斷，若發現自身掌心、腳掌等膚色明顯比其他區塊黃，很可能也是因為攝取過多胡蘿蔔素（很多蔬果都有，不僅止於紅蘿蔔），可休息一段時間減少攝取，能漸漸回到原始膚色。

▲NewJeans Danielle 。（圖／翻攝自IG、免費圖庫）

▲NewJeans Danielle熱愛吃紅蘿蔔導致膚色變黃。（圖／OSEN）

NewJeans Danielle 是誰？

Danielle （本名牟智慧）是韓國女團NewJeans成員之一，更是韓國天團BTS的師妹團體，出道後就備受關注，近期更因來台拍攝新歌MV《How Sweet》，引許多韓國和台灣的粉絲、民眾前往踩點打卡。

現年19歲的Danielle有著如洋娃娃般的混血外表，在團內擔任主唱與和聲，更為迪士尼真人版電影《小美人魚》演唱主題曲及擔任女主角愛麗兒的配音。Danielle酷帥帶甜的風格，更受到YSL BEAUTY、Celine、Burberry的親睞成為品牌大使！

▲NewJeans Danielle 。（圖／翻攝自IG、免費圖庫）

▲NewJeans Danielle 。（圖／IG@newjeans_official，下同）

若覺得開頭照的對比太誇張，可能多少受調色與光線的影響！從下方這張照片也能看見Danielle的膚色明顯比隊友黃，尤其掌心部分更是明顯，而紅蘿蔔究竟有什麼魅力如此深受Danielle喜愛呢？以下整理對紅蘿蔔常見的疑慮，像是紅蘿蔔是澱粉還是蔬菜？發芽還可以吃嗎？趕緊往下看！

▲NewJeans Danielle 。（圖／翻攝自IG、免費圖庫）

Q.吃太多紅蘿蔔導致皮膚變黃，會怎麼樣嗎？

短時間內攝取過多紅蘿蔔，導致過量胡蘿蔔素在肌膚出現沉積、發黃的狀況稱為「胡蘿蔔素血症」，最顯而易見的症狀就是皮膚發黃，尤其手掌、腳掌特別明顯，也可能擴及全身，主要是外觀上的變化，對身體健康不會造成實質受損，且只要休息一段時間減少攝取含胡蘿蔔素的食物，就能慢慢回到原始膚色。不過，也有少數人可能出現噁心、嘔吐、視力模糊等急性中毒的狀況，因此適當攝取才是更理想的，根據衛福部建議，每日食用紅蘿蔔上限為270克。

Q.紅蘿蔔是澱粉嗎？

紅蘿蔔本身的澱粉含量極少，因此，紅蘿蔔是蔬菜喔！

▲NewJeans Danielle 。（圖／翻攝自IG、免費圖庫）

▲紅蘿蔔澱粉含量極少，營養價值高。（圖／freepik，下同）

Q.紅蘿蔔發芽可以吃嗎？

是可以的！以根莖類的食物來說，發芽後不能吃的只有馬鈴薯，其他的只要切除發芽部位仍可食用。另外，因紅蘿蔔富含維生素A，容易被陽光等強光破壞營養活性，建議紅蘿蔔要放置在陰涼處、用報紙包好放進冰箱作保存，避免營養流失。

Q.紅蘿蔔可以生吃嗎？

其實是可以的，最常見的方式除了NewJeans Danielle也喜愛的蔬菜棒，還有胡蘿蔔汁！但事實上，紅蘿蔔當中的「胡蘿蔔素」是脂溶性的，因此特別適合和油脂類一同烹調、攝取，吸收率會比直接生吃更好、更容易被人體吸收。若喜愛喝胡蘿蔔汁，更推薦在飯後攝取，提升吸收效率。

Q.紅蘿蔔除了顧眼睛，還有其他效用嗎？

紅蘿蔔的營養價值很高，包含纖維質、維生素A、維生素B6、生物素（維生素B7）、維生素K、鉀、類胡蘿蔔素（包括β－胡蘿蔔素、α－胡蘿蔔素、葉黃素和茄紅素等），其中，大家熟知的β-胡蘿蔔素，進入人體後會轉化維生素A，是強大的抗氧化物，幫助保護與維持肌膚健康、漂亮，可說是人體獲得維生素A的重要來源之一，同時β-胡蘿蔔也和夜間視力、淚液分泌相關，是減緩夜盲症、視力喪失、乾眼症等眼睛相關疾病發生機率的重要營養素。

▲NewJeans Danielle 。（圖／翻攝自IG、免費圖庫）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, NewJeans, Danielle, 紅蘿蔔, 飲食

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