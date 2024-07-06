減肥老是失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第3超多人都中

▲營養師提醒，有些生活上的小習慣就是害你減肥失敗的元兇。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

明明少吃也運動了，但瘦身效果就是不好？試了各種減肥方法，依舊瘦不下來？小心可能是因為你不小心犯了一些NG行為！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出5個讓你瘦不下來的壞習慣，只要簡單調整就會很有幫助，讓減肥效果更有感。

NG 1：把點心／甜點當正餐



很多人會說，今天想吃點心所以就不吃正餐，但蕭瑋霖指出，點心大多是精製糖，空腹吃很容易造成血糖波動太大，造成飢餓感的惡性循環，讓你剛吃完沒多久就又感到飢餓，反而會吃更多。如果真的想吃，建議可以改成飯後吃或運動後再吃。

NG 2：只吃一餐減肥



很多人在飲食控制的時候只吃一餐，認為這樣攝取的熱量會比較少。也許一開始這樣做會瘦，但很容易停滯，甚至復胖，蕭瑋霖建議，還是要認識均衡飲食，了解自己該吃多少食物。

NG 3：愛喝手搖飲料



手搖飲大多以果糖調味，而果糖會直接在肝臟代謝，研究發現會增加內生性脂肪合成的效應，除了會提高血液中三酸甘油脂外，還會增加脂肪肝的機會，所以平時要盡量避免喝果糖飲料。

NG 4：坐式生活



因為讀書、工作的關係，許多人都是長時間久坐的「坐式生活」，沒有運動（體力活動能量消耗，TEA）就沒有熱量消耗。建議大家一周至少運動3～4次，每次抓心率130，至少30分鐘。

NG 5：經常熬夜



研究發現，睡眠不足容易造成增加脂肪、減少肌肉的現象，根據美國疾病管制局的建議，成年人每天要睡滿7個小時。