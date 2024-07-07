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南韓爆紅「紙巾吐司」創始店來台快閃！經典奶油、巧克力都吃得到

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在韓國爆紅的紙巾吐司「The TRUFFLE BAKERY」來台快閃開賣。（晶華酒店提供）

圖、文 / 鏡週刊

繼風靡全韓國的扁可頌之後，薄到會透光的「紙巾吐司」正在爆紅中！台北晶華酒店即日至7月21日邀請到韓國紙巾吐司始祖，來自首爾漢南洞的「The TRUFFLE BAKERY」抵台快閃，開賣兩週已狂賣上萬顆，上午11點新鮮出爐，現貨每日中午就完售，手速慢就吃不到了。

和台灣常見的厚吐司與生吐司不同，近期在韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著極簡外型與新奇口感，抓住饕客的眼球與味蕾。

「紙巾吐司」於晶華酒店1樓Regent GiftShop、2樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台開賣。（晶華酒店提供）
►「紙巾吐司」於晶華酒店1樓Regent GiftShop、2樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台開賣。（晶華酒店提供）

此次受邀快閃來台的「The TRUFFLE BAKERY」正是韓國紙巾吐司的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，創作出擁有吐司般正方外型，丹麥麵包般酥脆外皮、以及如湯種麵包柔軟口感的全新品項。

來自首爾的「The TRUFFLE BAKERY」店內裝潢極簡時髦，打造多款熱賣商品。（晶華酒店提供）
►來自首爾的「The TRUFFLE BAKERY」店內裝潢極簡時髦，打造多款熱賣商品。（晶華酒店提供）

最特別的是，紙巾吐司食用時真的可以像抽紙巾般，層層撕開入口、片片輕盈軟綿，而且奶香十足，現場銷售的經典奶油以及巧克力口味都與韓國總店同步，不用遠行飛往首爾，在台灣也能吃得到。

食用時可以像抽紙巾般一片片撕開，每一片都十分薄透。（晶華酒店提供）
►食用時可以像抽紙巾般一片片撕開，每一片都十分薄透。（晶華酒店提供）

「The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司雙饗組」，內含經典奶油紙巾吐司以及巧克力口味紙巾吐司各1入。（780元／組，晶華酒店提供）
►「The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司雙饗組」，內含經典奶油紙巾吐司以及巧克力口味紙巾吐司各1入。（780元／組，晶華酒店提供）

「The TRUFFLE BAKERY 美饌禮盒 Gourmet Gift Box」內含「經典奶油紙巾吐司」與「巧克力紙巾吐司」兩種口味；以及「岩鹽奶油捲」「松露岩鹽奶油捲」各2入；與「開心果倫敦麵包」「焦糖海鹽倫敦麵包」「提拉米蘇倫敦麵包」。（1,580元／組，晶華酒店提供）
►「The TRUFFLE BAKERY 美饌禮盒 Gourmet Gift Box」內含「經典奶油紙巾吐司」與「巧克力紙巾吐司」兩種口味；以及「岩鹽奶油捲」「松露岩鹽奶油捲」各2入；與「開心果倫敦麵包」「焦糖海鹽倫敦麵包」「提拉米蘇倫敦麵包」。（1,580元／組，晶華酒店提供）

除了吐司組合熱賣中，晶華酒店2樓的上庭酒廊即日起至至7月21日也推出「The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司下午茶」，每份680元，內容包含內含經典奶油紙巾吐司1組，可佐芒果薑汁、波特酒草莓、番茄奇亞籽、藍莓焦糖等4款特製果醬享用，另搭配單杯咖啡或茶，供應時間為每日下午2點至5點，週末早午餐時段也可以優惠價格加購多款韓國熱賣品項，想品嘗韓國歐膩同款，要把握最後快閃機會。

紙巾吐司每日限量，分批出爐售空為止，建議可以提前至官網預訂或者直接至上庭酒廊享用下午茶組合。（晶華酒店提供）
►紙巾吐司每日限量，分批出爐售空為止，建議可以提前至官網預訂或者直接至上庭酒廊享用下午茶組合。（晶華酒店提供）

上庭酒廊

  • 地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號2樓（台北晶華酒店）
  • 電話：02-2523-8000 #3852
  • 刷卡：可。收1成服務費。
  • 備註：「The TRUFFLE BAKERY紙巾吐司下午茶」僅在即日起至7月21日，每日14：00～17：00供應。 


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關鍵字：

鏡週刊, 紙巾吐司, 晶華酒店

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