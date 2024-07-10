fb ig video ETtoday search mobile

用電子書閱讀的6個好處！紙本派看了也心動　加碼閱讀器挑選指南

>

文／女子學

電子書正成為時代趨勢，與實體紙本書相比，電子書擁有許多便利之處，雖然和紙本書的閱讀體驗沒辦法完全取代，但電子仍然有許多吸引人的優勢，讓紙本愛好者的編輯最終也忍不住開啟使用電子書閱讀的嶄新體驗。

在本篇文章將會分析使用電子書的6個優點，以及教大家該如何挑選適合自己使用習慣的電子書閱讀裝置，無論你是忠實的紙本派，還是正考慮嘗試電子書的新手都值得一看究竟。

使用電子書閱讀的6個好處

1. 便利性

電子書閱讀最吸引人的地方就在於它的便利性，不必攜帶厚重書本出門，隨時隨地就可以在智慧型手機、平板電腦或電子書閱讀器上閱讀。旅遊度假時也不必抉擇到底要帶哪本書出門，一機在手隨時都能根據心情挑選讀物。

▲電子書便利性大，可隨時帶著想看的書。（圖／Unsplash）

2. 減省儲存空間

愛書人的家中一定都有一面滿滿的書櫃，根據不同的人生閱歷累積不一樣的藏書，有些甚至分成閱讀書和收藏用，但這對於居住空間狹小的現代人來說可是一大考驗。選擇電子書將解放實體書架的空間，可以精選真正喜愛的書籍陳列。

3. 購書預算大提升

少了印刷、物流、儲藏等成本，電子書的價格通常都比實體書實惠許多，在預算不變的前提下，能購買到更多數量的書籍閱讀。有些地方甚至能借閱到免費的書籍、雜誌，如：HyRead只要有公共圖書館帳號即可免費借閱。

▲電子書的價格比實體書實惠許多。（圖／Pexels，下同）

4. 可調整字體大小

另一個電子書吸引人的地方在於可調整閱讀字體大小，有些書籍的排版與字體大小較不利於閱讀，長期閱讀下來眼睛會略感吃力，而大多的電子書都是以EPUB格式出版，能隨著裝置響應式調整字體大小，非常適合喜歡長時間看書或長輩們。

5. 可使用搜尋功能與筆記

有些電子書還能搭配筆記功能，能方便標籤喜歡的頁數、畫線喜愛的句子，就算日後再回來看，也能透過搜尋功能快速找到，不再需要像紙本書一樣得逐頁逐章尋找，提升閱讀與複習的效率。

6. 無需砍伐樹木

最後也是許多人在意的，紙本書印製的製程需要砍伐大量樹木做成紙材，長期下來對於現今的地球來說可能是一筆負擔。相較之下閲讀電子書是較環保的選擇，可以減少對環境的傷害。

如何選擇閱讀裝置：電子閱讀器 VS 平板電腦

看完上述提及的6個電子書好處，是否也讓你躍躍欲試了呢？如果你正打算嘗試看看電子書，在煩惱該使用什麼裝置閱讀，不妨問自己以下幾個問題。

是否經常長時間看書？看書的類型偏向黑白書籍還是彩色雜誌繪本？

一般電子閱讀器通常採用電子墨水螢幕，可模擬紙本書的閱讀體驗，減少眼睛疲勞。而平板電影或其他3C裝置使用彩色液晶螢幕，畫面清晰且能夠多彩呈現，但長時間閱讀可能會造成眼睛酸澀。

平常習慣在家看書還是帶出門使用？

通常電子閱讀器的電量續航力都較長，持續使用數周幾乎不成問題，但平板電腦就像是手機等電子產品一樣需要較頻繁充電，使用上需要多留意。另外在重量上，電子閱讀器功能單一，重量也會較輕，比較適合隨手攜帶。

手頭預算大概多少？是否需要閱讀以外的功能？

預算也是個重要考量，電子閱讀器的大小、廠牌有許多，價位親民的幾千塊就能解決，平板電腦則昂貴許多。但平板電腦能提供的功能也相對得多，可以支援看劇、繪畫、文書處理等，因此最終還是需要審視哪一種裝置最符合自己需求。

從唯一支持紙本書到擁抱電子書的行列，編輯從中體會到的是紙本書與電子書並不需要二擇一，可以根據書本的類型決定是要購買電子書還是收藏紙本書，兩者間並不相衝突。電子書並不全然取代紙本書，而是提供愛書人多一種選擇，希望這篇整理會對大家帶來幫助！

延伸閱讀

既然失眠，那就別睡了吧！閱讀 4 本好書替你解決人生難題

讀懂 MBTI 又如何？雪力老師全新力作《內在自癒》，幫你找到破解卡關的前進鑰匙

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 電子書, 閱讀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

5類「快樂食物」穩定情緒又不怕胖！營養師列清單　照著吃就對了

5類「快樂食物」穩定情緒又不怕胖！營養師列清單　照著吃就對了

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠 烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克 新光三越「無差別回饋」7／11開跑　「夏拼卡利HIGH」史上最優8％登場 超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半 無印良品家具滿5千現抵500　IKEA絕版品出清19元起 5個跡象代表你變成熟了　選擇「不在乎」很重要 用電子書閱讀的6個好處！紙本派看了也心動　加碼閱讀器挑選指南

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面