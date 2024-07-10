用電子書閱讀的6個好處！紙本派看了也心動　加碼閱讀器挑選指南

文／女子學

電子書正成為時代趨勢，與實體紙本書相比，電子書擁有許多便利之處，雖然和紙本書的閱讀體驗沒辦法完全取代，但電子仍然有許多吸引人的優勢，讓紙本愛好者的編輯最終也忍不住開啟使用電子書閱讀的嶄新體驗。

在本篇文章將會分析使用電子書的6個優點，以及教大家該如何挑選適合自己使用習慣的電子書閱讀裝置，無論你是忠實的紙本派，還是正考慮嘗試電子書的新手都值得一看究竟。

使用電子書閱讀的6個好處

1. 便利性

電子書閱讀最吸引人的地方就在於它的便利性，不必攜帶厚重書本出門，隨時隨地就可以在智慧型手機、平板電腦或電子書閱讀器上閱讀。旅遊度假時也不必抉擇到底要帶哪本書出門，一機在手隨時都能根據心情挑選讀物。

▲電子書便利性大，可隨時帶著想看的書。（圖／Unsplash）

2. 減省儲存空間

愛書人的家中一定都有一面滿滿的書櫃，根據不同的人生閱歷累積不一樣的藏書，有些甚至分成閱讀書和收藏用，但這對於居住空間狹小的現代人來說可是一大考驗。選擇電子書將解放實體書架的空間，可以精選真正喜愛的書籍陳列。

3. 購書預算大提升

少了印刷、物流、儲藏等成本，電子書的價格通常都比實體書實惠許多，在預算不變的前提下，能購買到更多數量的書籍閱讀。有些地方甚至能借閱到免費的書籍、雜誌，如：HyRead只要有公共圖書館帳號即可免費借閱。

▲電子書的價格比實體書實惠許多。（圖／Pexels，下同）

4. 可調整字體大小

另一個電子書吸引人的地方在於可調整閱讀字體大小，有些書籍的排版與字體大小較不利於閱讀，長期閱讀下來眼睛會略感吃力，而大多的電子書都是以EPUB格式出版，能隨著裝置響應式調整字體大小，非常適合喜歡長時間看書或長輩們。

5. 可使用搜尋功能與筆記

有些電子書還能搭配筆記功能，能方便標籤喜歡的頁數、畫線喜愛的句子，就算日後再回來看，也能透過搜尋功能快速找到，不再需要像紙本書一樣得逐頁逐章尋找，提升閱讀與複習的效率。

6. 無需砍伐樹木

最後也是許多人在意的，紙本書印製的製程需要砍伐大量樹木做成紙材，長期下來對於現今的地球來說可能是一筆負擔。相較之下閲讀電子書是較環保的選擇，可以減少對環境的傷害。

如何選擇閱讀裝置：電子閱讀器 VS 平板電腦

看完上述提及的6個電子書好處，是否也讓你躍躍欲試了呢？如果你正打算嘗試看看電子書，在煩惱該使用什麼裝置閱讀，不妨問自己以下幾個問題。

是否經常長時間看書？看書的類型偏向黑白書籍還是彩色雜誌繪本？



一般電子閱讀器通常採用電子墨水螢幕，可模擬紙本書的閱讀體驗，減少眼睛疲勞。而平板電影或其他3C裝置使用彩色液晶螢幕，畫面清晰且能夠多彩呈現，但長時間閱讀可能會造成眼睛酸澀。

平常習慣在家看書還是帶出門使用？



通常電子閱讀器的電量續航力都較長，持續使用數周幾乎不成問題，但平板電腦就像是手機等電子產品一樣需要較頻繁充電，使用上需要多留意。另外在重量上，電子閱讀器功能單一，重量也會較輕，比較適合隨手攜帶。

手頭預算大概多少？是否需要閱讀以外的功能？

預算也是個重要考量，電子閱讀器的大小、廠牌有許多，價位親民的幾千塊就能解決，平板電腦則昂貴許多。但平板電腦能提供的功能也相對得多，可以支援看劇、繪畫、文書處理等，因此最終還是需要審視哪一種裝置最符合自己需求。

從唯一支持紙本書到擁抱電子書的行列，編輯從中體會到的是紙本書與電子書並不需要二擇一，可以根據書本的類型決定是要購買電子書還是收藏紙本書，兩者間並不相衝突。電子書並不全然取代紙本書，而是提供愛書人多一種選擇，希望這篇整理會對大家帶來幫助！

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