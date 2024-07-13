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喝水太無聊！精選3款「水果水食譜」　助你消腫又美容

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

夏季多喝水是必須，同時能確保體內代謝良好運作，對於瘦身美容也很有益處，但是若是不喜歡喝水該怎麼辦？想要增加口感，不妨可以試試以下3款水果水食譜，不僅能讓你攝取足夠水分，同時還能兼具消腫與美容。

▲▼精選3款「水果水食譜」。（圖／Unsplash）

#抗氧化水果水：幫助抗氧化、增強免疫力

材料：1個檸檬、5-6片草莓、一小把藍莓、1升水

做法：

1. 檸檬切片，草莓切片，藍莓整顆使用。
2. 將所有水果放入水壺中，加入1升的水。
3. 放入冰箱冷藏至少2小時，讓水果的味道融入水中。
4. 飲用前可以稍微攪拌一下。

▲▼精選3款「水果水食譜」。（圖／Unsplash）

#消腫排毒水果水：幫助消腫、排毒、促進新陳代謝

材料：1根黃瓜、1個檸檬、幾片薄荷葉、 1升水

做法：

1. 黃瓜切片，檸檬切片。
2. 將黃瓜、檸檬和薄荷葉放入水壺中，加入1升的水。
3. 放入冰箱冷藏至少2小時。
4. 飲用前可以稍微攪拌一下。

▲▼精選3款「水果水食譜」。（圖／Unsplash）

#美白水果水：補充維生素C、亮白肌膚

材料：1個奇異果、1個柳橙、1小把薄荷葉、1升水

做法：

1. 奇異果去皮切片，柳橙切片。
2. 將奇異果、橙子和薄荷葉放入水壺中，加入1升的水。
3. 放入冰箱冷藏至少2小時。
4. 飲用前可以稍微攪拌一下。

關鍵字：

水果水, 瘦身美容, 消腫排毒, 增強免疫力, 美白

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