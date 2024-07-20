5條曬不到太陽的涼爽步道！深入夢幻祕境藍寶石湧泉及台版奧入瀨溪

圖文／鏡週刊

炎熱難耐的夏日，難道只能待在家吹冷氣嗎？記者實測推薦以下幾處適合炎夏造訪的北台灣好去處，不僅健行免曬太陽，還有滿滿清涼感的輕旅行提案，趕緊筆記起來！

夏天躲進室內吹冷氣不就好了嗎？如果光寫出室內提案也不是不行，只是那就不符合接近大自然的本意。本文推薦的是既可享受戶外景點，又不會曝曬在恐怖紫外線之下的健行路線，那才是「無敵炎夏旅行方案」。

一、新北石門台版奧入瀨溪「青山瀑布步道」

▲青山瀑布步道全程幾乎都是林蔭庇護，免曝曬太陽，特別適合怕曬的女性。

對新北石門區青山瀑布熟門熟路的我，更能抱著一股輕鬆的心情，不必焦慮路途是否艱困或體力會不會透支，因為青山瀑布步道就是如此平易近人，也很適合親子前往散步。唯獨若逢連日大雨，山中溪水量暴增，部分路段恐需涉水，否則大多數的日子它都是老少咸宜。

青山瀑布步道連結尖山紀念碑步道和北十九線，可形成一個環狀路線，但我認為最美的地方就是青山瀑布步道段，因此選擇原路折返，來回不過兩個多小時。步道整體平緩好走，不出十幾分鐘，就能與老梅溪相遇，步道緩緩而上，潺潺流水聲也一路相伴，且全程幾乎無須忍受日曬的難捱。

網友稱這條步道為「台版奧入瀨溪」，雖然地貌不盡相同，但老梅溪流兩旁綠蔭遮蔽，頗有類似的氛圍。沿途經過跨越溪流兩座因被青苔附著成綠色的鐵橋，接近瀑布時約五分之一的路段需些微的腿力應付，最終抵達三層樓高一瀉而下的瀑布，此景早已令我透心涼。迫不及待褪去鞋襪下到水裡，或是感受瀑布飛濺的水花，舒爽無比。

二、台北草山水道夢幻祕境「藍寶石湧泉」

▲夢幻祕境「藍寶石湧泉」首次揭開神祕面紗時，曾被各家電視台爭相報導。

台北市定古蹟草山水道系統因著天賜的恩惠，百年來不間斷供水予北部居民，是一處生生不息的「活古蹟」。近年在自來水處的規劃下，終於揭開神祕面紗，讓民眾也能一睹藏在石砌屋裡的藍寶石泉真面貌。

日本政府在1925年為因應台北人口急速成長、導致民生用水不足，擇定草山地區大屯山水源興建全新水道系統，此處水源水量穩定且水質純淨，甚至不需加建沉澱池、過濾池等淨水設施就可直接供水，符合經濟效益；自來水工程設計者佐野藤次郎更稱之為「天惠的水頭」。

除了上天恩賜的水源，佐野藤次郎還運用大屯山水源與山腳下圓山的天然高低水位落差，設置水力發電所，這也是台灣近代唯一具有發電功能的自來水系統。這些電力輸送至觀音山淨水池、士林農田抽水泵浦及中央市場製冰機械，餘水還能繼續輸送至圓山貯水池做為自來水，和原有的台北水道系統連結，可供應多達32萬人的用水量，此設計被認為是日治時期水資源開發的典範。

▲草山水道系統步道沿途同樣好走，無須費太多力氣。

為保護珍貴水源地，參觀草山水道系統必須上網預約、每週僅開放3天，由導覽老師陪同前往。自陽明天主堂出發，沿著天母古道路線，約十多分鐘路程通過多道門禁，步入為運水建造的草山水管橋，才能抵達藍寶石泉所在地。

當時日本人就地取材，在水源地上建造石砌屋，大門一開，我忍不住讚嘆：「實在太美了！」晶透泉源從含有獨特紫蘇輝石角閃的安山岩縫隙中激湧而出，因光線折射而呈現寶藍色。導覽老師讓我試飲已被地質層天然濾水器淨化的湧泉，口感有著大自然的清甜氣味。

三、台北北投涼爽好走「半嶺水圳步道」

▲半嶺水圳步道沿途大多是平緩好走、配有欄杆的木棧道。

半嶺古道也稱作「半嶺水圳步道」歷史悠久，在1904年的「臺灣堡圖」中就已經有這條水圳的存在。2023年沿途建置棧道重新開放、全長約1公里，是草山的另一新亮點。秋天時也有不少人特意造訪，為的是沿途轉紅的楓香樹。

體驗過該步道的人總會評價：「平坦易走。」起點為明玄宮，於鄰近藍寶石泉所在地的終點折返，沿著百年古圳漫步，流水清澈，水聲伴耳，偶遇種菜人家熱情打招呼，愜意悠閒。新穎的欄杆木棧步道平緩好走，最終直抵松溪瀑布觀賞平台，是條老少咸宜的路線。

▲半嶺水圳步道的終點有一處觀景平台，能欣賞松溪瀑布美景。

四、台北士林人文氣息濃郁「坪頂古圳」

▲「坪頂古圳系統」是前人智慧產物。

在台北士林區的平等里、溪山里之間，有三條上百年歷史的古老水圳，與坪頂舊圳、坪頂新圳和登峰圳合稱「坪頂古圳」。1999年起，水利會以擬生態施工法修復並維護水圳，讓圳道不僅有源源不絕的灌溉用水，更能兼顧生態。近來七星生態保育基金會推出古圳步道路線，利用「走讀古圳」活動，帶領遊客深度探訪古圳隧道，了解當地的人文歷史，不過隧道平時為安全起見會上鎖，需預約「水古圳探秘」行程才能進入。

▲早年為了讓水源順利流過，通過山脈時需開鑿隧道，現在預約「水古圳探秘」也能入內探險，近距離認識古圳樣貌。

由平菁街沿著古圳步道出發，大致平緩好走，最有趣的是跟著導覽老師的古圳生態觀察解說，才知道原來沉石墊高水位讓水流產生變化、水道寬度不同也能讓生物有更多棲息和躲藏空間。很快的走到我最期待的山壁古圳隧道，神祕的空間、窄小的通道，我們一路涉水緩行，猶如探險特攻隊上身，實在太好玩了。

五、新竹耆老指路「墩子銃古道」

▲深藏山林荒廢30年的古道生態豐富，巨大的板根盤據。

「橫山」地名的由來據說是先民於芎林沿溪流向上開墾，眼前一座大山橫向而立，有如一把橫著的刀而得名。早期此地煤礦、木業發達，農業則以橫山梨、茶葉聞名。「墩子銃古道」是當時運輸各項物產的道路，客語裡「墩子」的意思是土丘，「銃」則是槍，顯示該古道也是抵禦外敵的重要防線。

時代變遷，產業沒落，人口逐漸外移，產業道路開通後，墩子銃古道曾經荒廢30多年，橫山社區發展協會在台灣千里步道協會協助下，透過耆老回憶指路，成立志工隊，合力以自然媒材如刺竹、樹枝修復，終於在今年重新開放，成為一條遊客可以親近的健行步道。

步道整體平緩好走，從三叉埤出發繞一圈，自韓屋埤下山，僅需1個多小時，景貌原始，生態豐富，不僅可見巨樹下的大塊板根，甚至山羌、山豬和保育類動物如藍腹鷳、食蟹獴、穿山甲也曾現身。

累了可到村裡有150多年歷史、全台唯一的「八卦巷」漫步，這是當年客家居民來此開墾時，為防禦原住民攻擊，刻意將巷弄設計成曲折路線，分為內八卦和外八卦，各有S與Z字形變化，家家戶戶後門及側邊還有窄巷相通，外人走進來肯定走不出去。過去抵擋外侮的智慧，成了現今遊客在巷弄間探險的樂趣。

▲當初為防禦外敵，將巷弄設計成八卦狀，還分為內八卦和外八卦。

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