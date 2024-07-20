fb ig video ETtoday search mobile

5條曬不到太陽的涼爽步道！深入夢幻祕境藍寶石湧泉及台版奧入瀨溪

>

青山瀑布步道的終點給人真正的透心涼之感。

圖文／鏡週刊

炎熱難耐的夏日，難道只能待在家吹冷氣嗎？記者實測推薦以下幾處適合炎夏造訪的北台灣好去處，不僅健行免曬太陽，還有滿滿清涼感的輕旅行提案，趕緊筆記起來！

夏天躲進室內吹冷氣不就好了嗎？如果光寫出室內提案也不是不行，只是那就不符合接近大自然的本意。本文推薦的是既可享受戶外景點，又不會曝曬在恐怖紫外線之下的健行路線，那才是「無敵炎夏旅行方案」。

一、新北石門台版奧入瀨溪「青山瀑布步道」

青山瀑布步道全程幾乎都是林蔭庇護，免曝曬太陽，特別適合怕曬的女性。

▲青山瀑布步道全程幾乎都是林蔭庇護，免曝曬太陽，特別適合怕曬的女性。

對新北石門區青山瀑布熟門熟路的我，更能抱著一股輕鬆的心情，不必焦慮路途是否艱困或體力會不會透支，因為青山瀑布步道就是如此平易近人，也很適合親子前往散步。唯獨若逢連日大雨，山中溪水量暴增，部分路段恐需涉水，否則大多數的日子它都是老少咸宜。

青山瀑布步道連結尖山紀念碑步道和北十九線，可形成一個環狀路線，但我認為最美的地方就是青山瀑布步道段，因此選擇原路折返，來回不過兩個多小時。步道整體平緩好走，不出十幾分鐘，就能與老梅溪相遇，步道緩緩而上，潺潺流水聲也一路相伴，且全程幾乎無須忍受日曬的難捱。

網友稱這條步道為「台版奧入瀨溪」，雖然地貌不盡相同，但老梅溪流兩旁綠蔭遮蔽，頗有類似的氛圍。沿途經過跨越溪流兩座因被青苔附著成綠色的鐵橋，接近瀑布時約五分之一的路段需些微的腿力應付，最終抵達三層樓高一瀉而下的瀑布，此景早已令我透心涼。迫不及待褪去鞋襪下到水裡，或是感受瀑布飛濺的水花，舒爽無比。

二、台北草山水道夢幻祕境「藍寶石湧泉」

夢幻祕境「藍寶石湧泉」首次揭開神祕面紗時，曾被各家電視台爭相報導。

▲夢幻祕境「藍寶石湧泉」首次揭開神祕面紗時，曾被各家電視台爭相報導。

台北市定古蹟草山水道系統因著天賜的恩惠，百年來不間斷供水予北部居民，是一處生生不息的「活古蹟」。近年在自來水處的規劃下，終於揭開神祕面紗，讓民眾也能一睹藏在石砌屋裡的藍寶石泉真面貌。

日本政府在1925年為因應台北人口急速成長、導致民生用水不足，擇定草山地區大屯山水源興建全新水道系統，此處水源水量穩定且水質純淨，甚至不需加建沉澱池、過濾池等淨水設施就可直接供水，符合經濟效益；自來水工程設計者佐野藤次郎更稱之為「天惠的水頭」。

除了上天恩賜的水源，佐野藤次郎還運用大屯山水源與山腳下圓山的天然高低水位落差，設置水力發電所，這也是台灣近代唯一具有發電功能的自來水系統。這些電力輸送至觀音山淨水池、士林農田抽水泵浦及中央市場製冰機械，餘水還能繼續輸送至圓山貯水池做為自來水，和原有的台北水道系統連結，可供應多達32萬人的用水量，此設計被認為是日治時期水資源開發的典範。

草山水道系統步道沿途同樣好走，無須費太多力氣。

▲草山水道系統步道沿途同樣好走，無須費太多力氣。

為保護珍貴水源地，參觀草山水道系統必須上網預約、每週僅開放3天，由導覽老師陪同前往。自陽明天主堂出發，沿著天母古道路線，約十多分鐘路程通過多道門禁，步入為運水建造的草山水管橋，才能抵達藍寶石泉所在地。

當時日本人就地取材，在水源地上建造石砌屋，大門一開，我忍不住讚嘆：「實在太美了！」晶透泉源從含有獨特紫蘇輝石角閃的安山岩縫隙中激湧而出，因光線折射而呈現寶藍色。導覽老師讓我試飲已被地質層天然濾水器淨化的湧泉，口感有著大自然的清甜氣味。

三、台北北投涼爽好走「半嶺水圳步道」

半嶺水圳步道沿途大多是平緩好走、配有欄杆的木棧道。

▲半嶺水圳步道沿途大多是平緩好走、配有欄杆的木棧道。

半嶺古道也稱作「半嶺水圳步道」歷史悠久，在1904年的「臺灣堡圖」中就已經有這條水圳的存在。2023年沿途建置棧道重新開放、全長約1公里，是草山的另一新亮點。秋天時也有不少人特意造訪，為的是沿途轉紅的楓香樹。

體驗過該步道的人總會評價：「平坦易走。」起點為明玄宮，於鄰近藍寶石泉所在地的終點折返，沿著百年古圳漫步，流水清澈，水聲伴耳，偶遇種菜人家熱情打招呼，愜意悠閒。新穎的欄杆木棧步道平緩好走，最終直抵松溪瀑布觀賞平台，是條老少咸宜的路線。

半嶺水圳步道的終點有一處觀景平台，能欣賞松溪瀑布美景。

▲半嶺水圳步道的終點有一處觀景平台，能欣賞松溪瀑布美景。

四、台北士林人文氣息濃郁「坪頂古圳」

「坪頂古圳系統」是前人智慧產物。

▲「坪頂古圳系統」是前人智慧產物。

在台北士林區的平等里、溪山里之間，有三條上百年歷史的古老水圳，與坪頂舊圳、坪頂新圳和登峰圳合稱「坪頂古圳」。1999年起，水利會以擬生態施工法修復並維護水圳，讓圳道不僅有源源不絕的灌溉用水，更能兼顧生態。近來七星生態保育基金會推出古圳步道路線，利用「走讀古圳」活動，帶領遊客深度探訪古圳隧道，了解當地的人文歷史，不過隧道平時為安全起見會上鎖，需預約「水古圳探秘」行程才能進入。

早年為了讓水源順利流過，通過山脈時需開鑿隧道，現在預約「水古圳探秘」也能入內探險，近距離認識古圳樣貌。

▲早年為了讓水源順利流過，通過山脈時需開鑿隧道，現在預約「水古圳探秘」也能入內探險，近距離認識古圳樣貌。

由平菁街沿著古圳步道出發，大致平緩好走，最有趣的是跟著導覽老師的古圳生態觀察解說，才知道原來沉石墊高水位讓水流產生變化、水道寬度不同也能讓生物有更多棲息和躲藏空間。很快的走到我最期待的山壁古圳隧道，神祕的空間、窄小的通道，我們一路涉水緩行，猶如探險特攻隊上身，實在太好玩了。

五、新竹耆老指路「墩子銃古道」

深藏山林荒廢30年的古道生態豐富，巨大的板根盤據。

▲深藏山林荒廢30年的古道生態豐富，巨大的板根盤據。

「橫山」地名的由來據說是先民於芎林沿溪流向上開墾，眼前一座大山橫向而立，有如一把橫著的刀而得名。早期此地煤礦、木業發達，農業則以橫山梨、茶葉聞名。「墩子銃古道」是當時運輸各項物產的道路，客語裡「墩子」的意思是土丘，「銃」則是槍，顯示該古道也是抵禦外敵的重要防線。

時代變遷，產業沒落，人口逐漸外移，產業道路開通後，墩子銃古道曾經荒廢30多年，橫山社區發展協會在台灣千里步道協會協助下，透過耆老回憶指路，成立志工隊，合力以自然媒材如刺竹、樹枝修復，終於在今年重新開放，成為一條遊客可以親近的健行步道。

步道整體平緩好走，從三叉埤出發繞一圈，自韓屋埤下山，僅需1個多小時，景貌原始，生態豐富，不僅可見巨樹下的大塊板根，甚至山羌、山豬和保育類動物如藍腹鷳、食蟹獴、穿山甲也曾現身。

累了可到村裡有150多年歷史、全台唯一的「八卦巷」漫步，這是當年客家居民來此開墾時，為防禦原住民攻擊，刻意將巷弄設計成曲折路線，分為內八卦和外八卦，各有S與Z字形變化，家家戶戶後門及側邊還有窄巷相通，外人走進來肯定走不出去。過去抵擋外侮的智慧，成了現今遊客在巷弄間探險的樂趣。

當初為防禦外敵，將巷弄設計成八卦狀，還分為內八卦和外八卦。

▲當初為防禦外敵，將巷弄設計成八卦狀，還分為內八卦和外八卦。

更多鏡週刊報導
【台北植物系旅行1】最紅日式老屋「0km山物所」三大亮點、四大主題選品　打造超神奇五感體驗
【台北植物系旅行2】可愛盆栽與礦石迸出火花！新創品牌「母栽」為上班族「補能量」
台版侏儸紀公園！南投澀水森林步道親走實測　跋山涉水「爆汗」尋瀑布

關鍵字：

鏡週刊, 步道, 輕旅行, 健行

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

伊能靜傳授「美胸保養術」　喊話：女生照顧胸部不是為了取悅誰

伊能靜傳授「美胸保養術」　喊話：女生照顧胸部不是為了取悅誰

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

呵護寶寶嬌嫩肌膚！4款人氣嬰幼兒保養清潔品　bamford獲英國皇室御用 舊牙刷別丟　沾沙拉脫輕刷鍊帶錶清潔溜溜 皮膚科醫師曝「3種黑眼圈」成因＋改善法！亂敷茶包小心更糟 想實現財務自由　先看看你是否有8種「變富體質」 馬來西亞國王近億元「錶王」珠寶錶閃爆　名錶戴不完洩富豪身家 大谷翔平愛妻36,000元珠寶上身　葡萄造型露優雅品味 小心肌少症！營養師教6招自我檢測法　加碼增肌不怕胖6秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面