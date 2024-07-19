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80億名媛芭黎絲希爾頓用平價包！「公開隨身小物」MJ超火托特包變透明

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記者鮑璿安／台北報導

美國時尚品牌MARC JACOBS旗下托特包以價格平易近人、實用性受到大眾歡迎，於2024早秋系列終於將這款夯包變成透明材質，為酷熱的夏天帶來一絲沁涼氣息。此外，品牌日前高調在IG發佈「What’s in my Bag?」主題貼文，驚喜見到美國名媛Paris Hilton也使用同款托特包，更罕見將包中隨身物品全公開。

美國名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）的希爾頓集團繼承人之一，身價高達80億，一舉一動總是格外受到矚目。此次由MARC JACOBS官方IG親自公開她的隨身物品，只見在紫色調的果凍托特包之中，芭黎絲希爾頓竟然還帶上了自己的愛犬小型吉娃娃，也不忘放入太陽眼鏡、口紅等物件，彰顯這款包大容量又搶眼的特點。

▲▼MARC JACOBS 。（圖／品牌提供）

▲▼MARC JACOBS 。（圖／品牌提供）

▲▼MARC JACOBS 。（圖／品牌提供）

▲MARC JACOBS 2024早秋系列帶來水晶果凍包和透明包 。（圖／品牌提供）

MARC JACOBS 2024早秋系列帶來水晶果凍包和透明包，主打款是網格簍空設計的托特包，附有可拆的布質小包及織紋寬揹帶，能夠隨時帶來多功能用途。The Snapshot相機包則換上微透視的霧面PVC材質，手感更為療癒獨特，街頭個性中又帶有俏麗氣息。The Tote bag托特包一向是品牌的熱門單品之一，熟悉的品牌大型Logo依舊點綴其中，這回除了透明包面的撞色內袋款式之外，也帶來了雙色漸層款，猶如莓果與芥末黃的調色盤視覺，也提供多種尺寸，是通勤族的愛用款。

▲▼MARC JACOBS 。（圖／品牌提供）

▲葡萄紫果凍網格小型The Tote Bag 托特包 NTD 16,900 。（圖／品牌提供）

▲▼MARC JACOBS 。（圖／品牌提供）

▲黑和桃雙色漸層小型The Tote Bag 托特包 NTD 10,900 。（圖／品牌提供）

水桶包秉持著大容量和俐落廓形，一直是許多職場女性的日常首選，這次TORY BURCH為大家帶來全新McGraw 變形水桶包，設計語言從折紙褶痕中汲取靈感，側面的折疊線條讓開口更加具有變化性，以柔軟荔枝紋皮革，結合多種色調登場，加入了招牌的T Monogram印花、煥然一新的拼接皮革款式以及符合日常的帆布材質。

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲李函演繹全新McGraw 變形水桶包 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH_McGraw 小號帆布水桶包 $15,900 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH_McGraw T Monogram 壓花小號水桶包$16,900 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

托特包, MARCJACOBS, ParisHilton, 2024早秋系列

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