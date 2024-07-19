飛利浦咖啡機在家做雲朵奶泡　De’Longhi「冷萃咖啡」只要5分鐘

▲飛利浦新咖啡機以雙溫技術做冰咖啡。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎夏冰涼咖啡成為許多人的首選消暑飲品，飛利浦旗下Saeco推出新款「雙溫萃取雲朵拿鐵機」，主打低溫慢萃技術，讓使用者品嘗到冰咖啡的清爽花果香風味；義大利De’Longhi全自動義式咖啡機則主打冷翠技術，搭配冷奶泡技術和冷奶壺，讓冰咖啡也能充滿細緻講究。

飛利浦近期在台推出「雙溫萃取雲朵拿鐵機」系列，包括LatteGo EP3347和EP3326兩款機型，該系列採用陶瓷研磨器，最大亮點在於雙溫萃取技術，高溫萃取呈現經典義式咖啡的馥郁香醇，低溫慢萃技術則是以較低的溫度萃取，減緩冰塊融化速度，告別水感冰咖啡，慢速延長萃取時間，也可釋放咖啡溫潤水果調性，更能品嘗到清爽明亮的花果香氣。

LatteGo EP3347配備了獨特的無管線奶泡系統，只需兩個部件就能製作出綿密如雲朵般的奶泡，使用後15秒即可完成清潔；EP3326搭載經典手動蒸氣奶泡管，即使是新手也能輕鬆製作出細緻奶泡。兩款機型都配備了全彩中文觸控螢幕，用戶可以輕鬆調整咖啡濃度、杯量和奶泡量，打造專屬口味。

義大利品牌De'Longhi推出的Eletta Explore全自動義式咖啡機，則主打Cold Brew冷萃技術，採用脈衝式低溫慢萃，號稱可將傳統12小時的冷萃過程，縮短至僅需5分鐘，另搭配LatteCremaCOOL冷奶泡技術和冷奶壺設計，讓使用者可製作出各種冰咖啡牛奶飲品。

Eletta Explore的另一大特色是其豐富多樣的飲品選擇。機器內建超過50種咖啡飲品配方，從經典的義式濃縮到創意特調，還可以通過De'Longhi Coffee Link App增加100種獨家創意食譜，具有「我的最愛」一鍵設計，讓使用者將喜愛的飲品設置保存。

在促銷方面，飛利浦即日起至9月底推出「享受咖啡吧」優惠活動，消費滿額可獲贈氣泡水機或藍牙喇叭等好禮。De'Longhi則於全台百貨公司專櫃開放Eletta Explore預購，並在台南南紡購物中心舉辦快閃體驗活動，讓消費者親身體驗產品。