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SOGO父親節滿2萬送1200　消費滿額送iPhone 15、iPad Air

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▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期即將迎來父親節與七夕情人節送禮時節，百貨通路也紛紛祭出滿額優惠，SOGO從8／3起推出檔期活動，特別針對父親節詢問度高的家電、按摩椅等商品，還有Apple、Garmin等3C單品也有信用卡滿額回饋等，並從7／23開始就推出滿額消費禮，iPhone 15、iPad Air 11與BALMUDA THE POT手沖壺都直接滿額送。

▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

▲忠孝館CANON EOS R6 Mark II無反光鏡單眼相機，原價86,900元，特價76,900元，限量5台。

SOGO台北3店從7／23至8／11期間推出「Happy Father’s Day超級父親節」檔期，檔期活動涵蓋家電、西裝、戶外運動用品等多樣商品，8／3起至8／11再加碼推特別回饋，單日累積消費滿2萬元贈1,200元抵用券、消費滿5萬元贈3,000元抵用券；忠孝館與復興館家電、寢具等指定業種單日累計滿3萬元贈限量500元樓層抵用券、滿10萬元贈2,000元樓層抵用券、滿20萬元贈5,000元樓層抵用券。

▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

▲忠孝館OGAWA揉勁解疲夢享椅，原價138,000元，特價118,000元，限量10台。

樓面再特別加碼指定業種消費滿1萬元，加贈500元至1,000元不等的電子抵用券，刷指定銀行包括遠東商銀、玉山、星展、合作金庫，再享家電3C／寢飾消費滿3萬元送300元、男女裝消費滿1萬元送100元，多重優惠折扣讓消費者換好換滿。建議民眾不妨看好想要的單品，再決定使用哪張信用卡賺回饋。

▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

▲復興館Sony Store BRAVIA 8 4K OLED 智慧顯示器，售價102,900元。

▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

▲復興館OSIM uDream Pro 5感養身椅，原價268,000元 特價228,000元。

7／23起也祭出單天消費滿額回饋禮，7／23當天消費滿20萬元，可兌換限量iPhone 15 128G手機；7／25單天消費滿6萬元，可兌換Panasonic nanocare吹風機；7／26累計滿6萬元可獲柯達MINI SHOT3方塊機；7／30消費滿2萬元可獲BALMUDA THE POT手沖壺；8／2消費滿18萬元可獲iPad Air 11吋128G。

▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨台北店MAC 7／26-7／29消費滿1,000元(部分商品除外)，贈MAC明星正貨唇膏乙支，價值850元至1,180元，款式隨機贈送，限量20組。

統一時代百貨台北店為迎接即將到來的父親節，從7／22至8／11期間推出全館指定櫃位滿3,000元送200元抵用券；7／22至7／31於4F潮流運動區，加碼推出刷統一時代聯名卡滿3,000元再送100元抵用券。8／1至8／11期間，於全館指定櫃位使用icash2.0或icash Pay支付滿3,000元再送100元。

▲SOGO父親節優惠檔期開跑。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨台北店BESV PSA1智慧動能電輔車，推薦價49,800元，限量5台。

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關鍵字：

父親節, 百貨, 滿額優惠, 3C, 家電

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