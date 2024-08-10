台北東區咖啡體驗新據點！手沖咖啡搭配專屬歌單更直接的感官之旅

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

(beanroom)是強調體驗與焙豆文化的全新品牌，邀請水相設計打造以「永續」與「開放」為靈感的空間，再透過手沖咖啡搭配專屬歌單，展開一段奇妙的感官之旅。

東區咖啡體驗新據點



台北東區已不復過去繁榮盛景，唯獨181巷仍保有一股獨特的魅力，除了潮流品牌林立，另一頭則有「Round Round 陶藝教室」、義式冰淇淋、餐酒館以及「COFFEE LAW 敦南概念店」，過去還有最美書店「好樣本事 VVG Something」以及「VVG Bistro 好樣餐廳」、米其林綠星餐廳「好嶼 HoSu」，都選擇在此落腳，因此成為許多旅客來到東區必訪的一條街道。

近日則有咖啡體驗新據點(beanroom)誕生於此，延續過去「VVG Bistro 好樣餐廳」的白色建築，富有異國風情的二樓窗櫺，大面開窗搭配上非典型陳列架，讓內部空間若隱若現，要透過大榕樹下的指引下穿越戶外座位區、走廊，推開大門才能一揭(beanroom)的神秘面紗！

在浮動的世界創造立體的感受

「期望讓消費者可以更直接的感受到咖啡的風味、個性，因而打造以吧檯為核心的空間，用新世代語言創造全新的消費體驗。」

(beanroom)是強調體驗與焙豆文化的全新品牌，名字縮寫「BR」也有「 Best Regards」之意，「括號」則代表了想像空間，就像現代人內心有很多話語、感受都保留在心中，因此品牌也這樣期望(beanroom)在浮動多變的世界，能透過這段感官體驗來成就所有立體的感受。

品牌創辦人之一的Joyce從事咖啡產業多年，認為台灣在咖啡文化、產品的成功，在世界上都是有目共睹的，無論是農業發展上，還包括了烘豆技術以及咖啡師等等這些專業人才，「咖啡文化走到這個世代，其實已經將焦點回歸到消費者身上，因此我們創造了這個場域，建立一個咖啡文化的平台，過去大家對咖啡的認知往往只停留在產地，我們想讓消費者可以更直接的感受到風味、個性，因而打造以吧檯為核心的空間，用新世代語言創造全新的消費體驗。」

以「開放」「永續」為題打造空間

這個設計是基於「永續」與「開放」的主題而生，希望開放不僅僅是字面上的開放，而是讓消費者能真正參與其中。

在空間部分則邀請「水相設計」參與創作，並以「永續」與「開放」作為整個空間最大的命題。首先，在一片淨白的室內中最搶眼就屬紅銅吧台中島，呈現不規則的矩形，它並非為了純粹形塑造型，而是為了因應功能而生的線條，像是有為了六個吧檯座位而設計的平行線條，也有正對大門的接待區，以及展示商品的角落。同時也弱化了傳統吧台供餐的感受，因此，在(beanroom)將無法直視沖咖啡的過程，讓消費者與服務人員的互動更為單純。而吧台不規則的立面的肌理，則是生豆的麻布袋所轉印而成，隱喻著運送、搬運生豆過程中產生的故事。

產品展示區「水相設計」則將消費行為化為構築空間的重要元素，陳列牆面打造了輕柔纖細的線性結構，將存在感降到最低，接著擺放上產品，其外觀顏色代表了咖啡豆製成的變化，所有色彩的排列組合將因為消費者行為不斷有機變化。

設計總監李智翔也特別提到：「這個設計是基於永續與開放的主題而生，希望開放不僅僅是字面上的開放，而是讓消費者能真正參與其中，同時，商業空間設計通常在三至五年間就會進行更新，視覺疲勞會隨之增長，因此我們希望能創造一個不斷變化的空間，打破審美疲勞。」

如何開啟體驗過程

(beanroom)自2023年第三季開始籌備，終於在今年六月開幕，目前提供16款精品等級單品咖啡豆，產區來自世界各地，更不乏台灣本地的小農莊園，另有6款以地景與城市為靈感設計的配方豆。目前咖啡風味體驗活動，僅在營業日下午一點至兩點，限量六席座位，內容將有兩款配方豆，此次先行體驗了「騷動台北」、「輕霧瀑布」兩款。每款配方豆均邀請專業音樂媒體「樂手巢」安排各30分鐘的歌單，希望透過品飲時味覺的變化，搭配聽覺的氛圍感受，啟程探索屬於自己的幻境之旅。

(beanroom)品味體驗

體驗內容將享用2款綜合豆及1款驚喜豆的手沖咖啡，透過咖啡與音樂構築的過程。同時享有500元咖啡豆或咖啡週邊的購物金，並附上「騷動台北」與「輕躍瀑布」咖啡豆各20g（或是掛耳各1包）。

費用：NT$1,180元／人，60分鐘。

另有單品咖啡可供應，售價NT$280。

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