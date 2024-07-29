包開箱／BV七夕限定「紅心編織包」可愛滿分！棉花糖粉新色送禮推薦

記者鮑璿安／專題報導

2024年的8月10日就是七夕情人節，在這個飽含愛意的時刻，各大精品往往會為大家準備好浪漫的限定包款，BOTTEGA VENETA今年在品牌引以為傲的編織工藝上特別加入愛心元素，帶來上乘之作。《ET FASHION》本次的包開箱環節，就來搶先看全新話題款編織愛心包。

▲BOTTEGA VENETA 2024年七夕限量系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲注入愛心廓形的Solstice肩背包 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA七夕限量系列中的矚目作品，莫過於注入愛心廓形的Solstice肩背包，品牌包款大多維持簡約含蓄的外型，這款新作算得上最直接的告白方式了。以2024早秋系列的Solstice包為藍本，擁有纖薄線條輪廓，包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成，打造出獨特而圓滑的愛心樣貌，對於標誌性的Intrecciato 編織工藝而言毫無疑問是一大考驗，只要將上方兩側拉鏈打開，即可看到飽含濃情蜜意的內襯，讓人沉浸在七夕時節的浪漫氛圍之中。





▲Andiamo也在此刻換上全新棉花糖粉色調 。（圖／品牌提供）

▲2024七夕形象廣告邀請品牌摯友周雨彤（右）、米卡演繹，詮釋棉花糖粉Mini Wallace手提包 。（圖／品牌提供）





▲HOP 編織皮革手提肩背包 。（圖／品牌提供）

同時，品牌另一大經典款式Andiamo也在此刻換上全新棉花糖粉色調，包款Andiamo在義大利文中為「出發」含義，是創意總監Matthieu Blazy 打造極具魅力的扭結包款，當溫潤的棉花糖粉遇上金色扭結，更多了隨興快樂的鬆弛感。另也有編織愛心版Candy Wallace手提包、Cabat手提包以及大中華區獨家限定Kit肩背包可以挑選。

Bottega Veneta 2024七夕形象廣告更特邀品牌摯友周雨彤、米卡和杜鵑連袂演繹，於崇山峻嶺間拍攝，靈感源自牛郎與織女相會在銀河的鵲橋，形象廣告延伸並敘述著路途間相遇與相會的愛情故事。

▲Milano鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌包款Iside。（圖／品牌提供）

此外，義大利國寶級皮件品牌Valextra新包型Milano，同樣秉持著優越的工藝處理方式，包身選用品牌標誌性的小牛皮革，襯裡則是採全麂皮材質製成，擁有可調節皮革繫帶，搭配易於開闔的磁吸扣與充裕的內部空間，鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌Iside，承襲核心DNA美學。而且飾扣無論是開或是合上皆有不同風貌，打造出從容、簡約的高級鬆弛感，若想找尋一顆不輕易過時的大尺寸包款，想必Milano是很好的選擇。