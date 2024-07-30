桃園大江、台茂同慶父親節　祭美食與購物回饋

▲大江購物中心8月起推父親節與情人節優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日炎炎，父親節與情人節接踵而至，百貨公司與購物中心紛紛推出應景活動與優惠，希望吸引消費者前往消費。大江購物中心與台茂購物中心分別推出一系列活動，包括滿額贈送、限定美食、特色市集等，為消費者帶來多元選擇。

炎熱天氣驅使人們尋找舒適的室內空間，購物中心成為避暑首選。大江購物中心推出「這夏好玩了」活動，8／1至8／18期間，化妝品、香氛和內衣店櫃消費滿3,000元送200元抵用券，會員獨享當日單筆消費滿999元送100元，聯名卡友再享餐飲單筆消費滿1,000元送120元，每卡每月最高回饋480元。

台茂購物中心即起至8月11日，百貨服飾6折起及9大送禮專區滿千送佰回饋，5樓男裝區單筆消費滿4,000元送300元；5F健康器材區單筆消費滿1萬元即送1,000元；恆隆行、Philips、象印單筆消費滿5,000元送400元； Panasonic、元暉綜合家電單筆消費滿1萬元送600元；1、3F飾品配件單筆消費滿8,000元送400元；名錶單筆消費滿6,000元送600元；1F化妝品香氛／4F內衣單筆消費滿3,000元送200元；3F女鞋單筆消費滿2,500元送200元。

▲大江購物中心的PROMESSA品牌推出「同心鑽鍊」和「同心三十分鑽戒」。

為了迎接父親節與情人節，珠寶店紛紛推出應景商品。大江購物中心的PROMESSA品牌推出「同心鑽鍊」和「同心三十分鑽戒」，價格分別為35,900元和69,100元。台茂購物中心的珠寶區則有滿萬送500元商品券的優惠。

美食方面，兩家購物中心都推出了特色餐點。大江購物中心的TGI FRIDAYS推出限定套餐，MOLINO和杏桃鬆餅屋則以芒果為主題推出季節限定甜品。台茂購物中心則將舉辦為期15天的韓國美食展，帶來道地的韓式街頭小吃和甜點。

除了室內活動，戶外活動也是一大亮點。台茂購物中心將在8月3日晚間舉辦煙火秀，還安排了兩場IP人偶見面會和兩場假日市集，讓親子客或情侶們都能感受節慶氣氛。