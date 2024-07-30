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蔡思韵幫男友劉俊謙選禮物「情侶鞋要低調」　告白台灣是第二個家

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記者鮑璿安／台北報導

香港女星蔡思韵今30日出席鞋履品牌HOGAN 2024 秋冬系列預覽會，她因拍攝長片將在台停留到年底，過去曾經在台灣讀大學的她，對台灣的一切都感到很親切，這次訪問也告白「台灣是我第二個家」。而男友劉俊謙最近人氣也很旺，對於即將到來的七夕情人節，兩人會分隔兩地，不過蔡思韵則暖心表示，「等下來幫他（劉俊謙）看看情侶鞋」。

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲蔡思韵這次以輕鬆的兩穿飛行外套搭配上H-Stripes台灣限定裸粉色鞋履。（圖／品牌提供）

蔡思韵這次以輕鬆的兩穿飛行外套搭配上H-Stripes台灣限定裸粉色鞋履，她表示，很愛腳上的粉紅色鞋款，顏色非常溫柔，不會很亮但是一眼就可以看到，是搭配上的一個巧思。私下是否介意與男友劉俊謙穿情侶鞋？她並不排斥，但說會盡量選擇同款不同色，「低調，有一個自己的默契在裡面」，蔡思韵也特別在七夕情人節前為劉俊謙挑選單品，「等下看看有沒有低調可以搭配的情侶款式，最重要是一份心意」。

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲蔡思韵貼心為劉俊謙挑選情侶鞋。（圖／品牌提供）

蔡思韵這次因為拍攝來台停留到年底，她激動表示：「我會很期待拍片以外的時間，來逛逛吃吃，我非常喜歡台灣」。本季品牌設計主題是「給米蘭的一封情書」，蔡思韵則說，想起在台灣讀大學的時光，也想寫給台北一封情書，她不擔心與劉俊謙分隔兩地，說雙方現階段以工作為優先，就算有距離，還是可以打電話、視訊。

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲The 86er拼接皮革女士休閒鞋。（圖／品牌提供）

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲Hi-Fi科技銀拼接皮革女士休閒鞋。（圖／品牌提供）

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲(台灣限定) NEW H222 白色厚底休閒鞋 (金) 。（圖／品牌提供）

▲▼hogan。（圖／品牌提供）

▲(台灣限定) H-Stripes 芭蕾裸粉色小羊皮休閒鞋。（圖／品牌提供）

義大利血統的HOGAN本季2024 秋冬系列致敬米蘭，將米蘭建築的紋理與色調，水磨石、大理石的溫潤材質色澤注入設計中，標誌性的增高鞋款H-Stripes以垂直凹槽條紋為亮點，舒適柔軟小羊皮及記憶鞋墊，塑造上腳時的輕盈感受，帶來台灣限定色氣質裸粉色。以米蘭旗艦店 Via Monte Napoleone 地址為標誌的「86er」系列，靈感汲取自 80 年代田徑運動形象，結合輕量和復古仿舊皮革，可與Script 帆布袋進行疊搭；而招牌增高神器NEW H222，H字母logo與超輕量舒適厚底拉長腿部線條，同樣擁有兩款台灣限定色，經典黑白與奢華香檳金，打造出當代個性的都會時尚休閒風格。

▲TOD_S 。（圖／品牌提供）

▲TOD_S 。（圖／品牌提供）

▲石川祐希換上象徵義式美學的單品，以大地色立領夾克搭配運動風格休閒鞋，手拿T Timeless系列手機包 。（圖／品牌提供）

同時，TOD’S宣佈石川祐希正式成為品牌之友，穿隨即公開了石川祐希出鏡的最新形象照，為大家示範鬆弛感男神穿搭，他換上象徵義式美學的單品，以大地色立領夾克搭配運動風格休閒鞋，手拿T Timeless系列手機包，流露不經意的率性魅力。石川祐希對此頭銜表示：「TOD’S對工藝的承諾與我致力於成為世界上最好的排球選手的理念相契合。TOD’S不僅在時尚行業內，還為義大利社會做出貢獻，這讓我深受感動。我希望能向更多人傳遞TOD’S的義式生活方式。」

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關鍵字：

蔡思韵, 劉俊謙, HOGAN, 台灣, 鞋履

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