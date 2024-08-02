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《獅子王》化身霸氣水晶擺件　木法沙246個切面耀眼奪目

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▲▼ 獅子王商品 。（圖／公關照）

▲迪士尼《獅子王》X Swarovski家居擺飾系列辛巴（右）8,000元，木法沙20,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼動畫工作室的經典電影《獅子王》今年歡度上映30周年，將於12月推出新片《獅子王：木法沙傳奇》，迪士尼慶祝攻勢一波波，與奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）聯手推出4款獅子王系列擺件，最霸氣設計為木法沙雄踞獅王岩當草原之王的造型擺件，共有246個切面耀眼奪目，其鬃毛與動感姿態展現品牌的精湛工藝。

▲▼ 獅子王商品 。（圖／公關照）

▲迪士尼《獅子王》X Swarovski家居擺飾系列（右）丁滿7,300元，彭彭11,000元。

1994年首映的《獅子王》，是銷售量最高的2D動畫電影之一，劇中角色木法沙、辛巴和可愛的彭彭、丁滿，成為施華洛世奇新作主角，除了威猛姿態的木法沙，還推出面露好奇神奇、擁有376個金色刻面的辛巴擺件，以及雙手叉腰姿態丁滿、洋溢熱情魅力的彭彭款式，為居家空間增添童趣感。

▲▼ 獅子王商品 。（圖／公關照）

▲Pandora再度與迪士尼聯名推出《獅子王》主題首飾。（圖／Pandora提供）

丹麥品牌Pandora今夏也以《獅子王》為主題推出首飾，款式包括主角獅王辛巴串飾，以及牠的好夥伴丁滿、彭彭則雙吊飾等，若想一次蒐集劇中經典元素，王冠造型金色戒指是首選，因為不僅代表獅王冠冕，戒環上環繞一圈的動物剪影正是象徵生命循環；此外，法國時尚品牌BALMAIN也與迪士尼攜手推出獅子王限定系列服裝，與南非畫家Nika Mtwana、喀麥隆畫家Enfant Precoce合作創作充滿非洲風情的印花，展現多彩又狂野的時髦風格，從休閒的連帽衫到正式的禮服均備。

▲▼ 獅子王商品 。（圖／公關照）

▲迪士尼x BALMAIN獅子王限定系列服裝充滿活力的印花出自非洲藝術家之手。（圖／BALMAIN提供）

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關鍵字：

獅子王, 迪士尼, Swarovski, 施華洛世奇, Pandora, BALMAIN

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