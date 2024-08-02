高爾夫桿身牌KBS登台「完美客製專屬球桿」　温昇豪曬adidas新無釘鞋

記者鮑璿安／綜合報導

台灣高爾夫球愛好者擁有更多選擇了，知名高爾夫桿身品牌KBS進駐台北西門開設首間旗艦店，帶來專業的客製化服務，提供21項精準數據分析，量身打造握把、球桿、桿頭的完美比例。而adidas Golf的CODECHAOS 25專業無釘高球鞋系列登場，為球迷營造前所未有的舒適腳感。





▲KBS進駐台北西門開設首間旗艦店，帶來專業的客製化服務 。（圖／品牌提供）

KBS旗艦店落點西門，當中最吸引人的莫過於球桿量身訂製服務，提供精準擊球分析與全系列桿身試打體驗，根據個人的體型與揮桿的特性，加上精準的分析判斷自身的擊球力道、速度、軌跡、距離等多達21項數據，還可以調整風向、坡度做模擬場景，無論是剛接觸高爾夫的新手，或是經驗豐富的球友，都能入手符合個人需求的專屬球桿。店內還展示了包括高爾夫球裝、球帽、手提包、球桿袋、桿頭套等多項商品，為球迷打造一站式購物空間。





▲▼adidas Golf推出了全新CODECHAOS 25系列鞋款。（圖／品牌提供）

adidas Golf推出了全新CODECHAOS 25系列鞋款，由男星温昇豪搶先演繹，鞋款性能方面，外底採用3D TORSION系統提升雙足穩定度，並搭載經典的TWISTGRIP外底，相較於前代鞋款，抓地力提高了40%。鞋面則採用多層次織法，彈性緹花布料結合運動網格設計，也具備防水功能，陪伴球友應對多樣化環境。