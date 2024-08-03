林依晨、楊謹華當「大女主」狀態超驚艷　曬Ferragamo熱門Hug包

記者鮑璿安／綜合報導

從「偶像劇女王」到實力派演員，台灣女星林依晨、楊謹華登上Ferragamo全新「菲拉格慕大女主角, 菲常WOMEN」系列短片，以自信優雅的態度出鏡，詮釋品牌最新洋溢著極簡風格的單品，兩人狀態依舊十分凍齡，一舉一動令人著迷。

▲林依晨詮釋優雅的新季造型，換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包。（圖／品牌提供）

百年歷史的義大利品牌Ferragamo在新任創意總監Maximilian Davis帶領下，除了顛覆過去繁複設計，也為品牌注入流動的女性態度，這次以「大女主」之名，旨在歌頌有著自己的風格和態度的女性。林依晨詮釋優雅的新季造型，她換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包，細長手柄和極為極簡的包款廓形，簡單呼應出林依晨的清新質感。





▲楊謹華腳踩粗跟瑪麗珍鞋成為剛柔並濟的細節，手提品牌近年來主打款式Hug包 。（圖／品牌提供）

而楊謹華換上背心和寬版褲裝，腳踩粗跟瑪麗珍鞋成為剛柔並濟的細節，手提品牌近年來主打款式Hug包，標誌性的Gancio扣飾以及兩側延伸的肩帶，勾勒出率性特質，成為日常穿搭中的矚目配件。兩位「大女主」被捕捉下自信悠然的時刻，詮釋著群像的光芒。

▲PRADA 2024 秋冬系列形象照。（圖／品牌提供）

▲標誌性的手提包以臂環的方式被固定在手中。（圖／品牌提供）





▲Galleria包裝飾了豐盈的羽毛細節 。（圖／品牌提供）

▲立體手繪工法鮮明堆疊於Minaudiere包款 。（圖／品牌提供）

由Miuccia Prada 及Raf Simons 共同設計的PRADA 2024 秋冬系列女裝秀同樣受關注，源自維多莉亞時期的歷史元素完美融入其中，以當時瓷器上的立體花卉圖樣為靈感，工匠運用複雜工序，立體手繪工法鮮明堆疊於Minaudiere包款上，成為一大看點；Galleria包則裝飾了豐盈的羽毛細節，帶來活靈活現的魅力。本季也試圖改寫著裝規則，標誌性的手提包以臂環的方式被固定在手中，該款掛環配飾能夠混搭配件，提供皮革與Re-Nylon版本。而衣著走向便於混搭的運動風格，運動面料結合緊身外套剪裁、賦予口袋和抽繩的大衣，譜出秋冬時節活潑休閒的輕快節奏。