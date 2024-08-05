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迪士尼快閃店拯救情人節　萌睡唐老鴨超可愛

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▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

情人節就快來臨，迪士尼從8／2起驚喜現身，在新光三越台北南西店三館開設「Keep It Real」期間限定店，匯集超過300種迪士尼主題商品，主打實用單品如雙耳湯鍋、機車安全帽到後背包、長夾等，此外公仔還祭出超萌造型，萌睡的唐老鴨跟奇奇蒂蒂有沒有太可愛！還有首賣的米奇也療癒到不行，迪士尼控一定要去朝聖。

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

本次迪士尼快閃店主題為「Keep It Real」，主打將米奇與米妮等經典角色帶入現實生活，店內的選品除具有潮流感，也以實用為主打，包括迪士尼經典黑白系列雙耳湯鍋、CORKCICLE米老鼠俱樂部系列三層真空易口瓶和啜飲杯，以及多款米奇系列後背包和長夾，還有精裝的米奇系列機車安全帽等，多種可以天天使用的單品，帶點個人風格又不招搖的設計，自用或送人都很合適。

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

而對於喜愛收藏或療癒玩偶的顧客，迪士尼也絕對不會忘記你，店內提供多款台灣首賣的絨毛娃娃，米奇米妮和奇奇蒂蒂系列全都能找到，一定融化你的心。期間限定店另加碼「加價購」活動。消費滿999元，可加價499元購得限量100隻的潮流款米奇吊飾；消費滿699元，也可用優惠價格加購奇奇蒂蒂系列珪藻土洗漱墊、繽紛米奇和奇奇蒂蒂系列收納購物袋等商品。

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

業者表示，在店內購物滿699元可獲得限量明信片，共有四款每周可兌換一款；消費者和店外的米奇主題人物造景合照，憑打卡紀錄到店內可兌換迪士尼限量陪伴款貼紙。

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店迪士尼快閃店。（圖／業者提供）

▲萬波聯名OSAMU GOODS推聯名。（圖／品牌提供）

▲萬波聯名OSAMU GOODS推周邊，每個都可愛到不行。

手搖飲品牌萬波與日本知名插畫品牌OSAMU GOODS合作，推出聯名周邊商品系列，每一個都可愛到不行啊！活動期間連買飲料都有OSAMU GOODS的插畫佐茶，根本就意圖讓人買爆。

▲萬波聯名OSAMU GOODS推聯名。（圖／品牌提供）

這次聯名系列包括夏日防水袋、文具組和傘繩飲料提帶三款產品，均以OSAMU GOODS的經典插畫元素為特色，將實用性與美觀性結合。夏日防水袋採用高質感的防水材料，搭配標誌性的小狗插畫；傘繩飲料提帶則選用耐用的尼龍織帶設計，適合各種飲料杯型；文具組內含公文袋、筆記本和標籤貼，不僅功能多樣還充滿童趣。

▲萬波聯名OSAMU GOODS推聯名。（圖／品牌提供）

▲萬波聯名OSAMU GOODS推聯名。（圖／品牌提供）

周邊商品將從8／1開始在萬波全台門市限量發售，購買任一飲品即可加購一款。

▲萬波聯名OSAMU GOODS推聯名。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

迪士尼, 快閃店, 限定商品, 情人節, 迪士尼控

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