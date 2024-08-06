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伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

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▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典品牌伊萊克斯近期在台推出了一系列新型家電，包括半自動義式咖啡機、抬頭式攪拌機、破壁調理果汁機，以及蒸氣氣炸鍋，以黑珍珠色系作為主色，簡單俐落的線條讓北歐風格蔓延，將中性風格升級，喜歡做菜的男性也能悠遊其中，想打造有型廚房就趁父親節優惠下手；LG則針對父親節於官網推出折扣，觀望已久的消費者別錯過。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯極致美味700抬頭式攪拌機，售價18,900元。

伊萊克斯新推出的「極致美味700系列家電」，主色以珍珠黑色系呈現，簡約而不失時尚，抬頭式攪拌機採用高效行星式攪拌技術和智慧控速，強調能提升麵團混合速度，還能保持穩定的攪拌效果，讓烘焙變得更加輕鬆；半自動義式咖啡機則結合了磨豆、萃取和奶泡三合一功能，雙加熱系統讓消費者在家也能快速製作出香濃咖啡。伊萊克斯極致美味700抬頭式攪拌機售價18,900元，極致美味700半自動義式咖啡機售價26,900元。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲極致美味700半自動義式咖啡機，售價26,900元。

該系列破壁調理果汁機主打搭載高速馬達和不鏽鋼刀翼設計，可達到綿密無渣的料理質地，適合製作果昔、濃湯、冰沙等；蒸氣氣炸鍋內建17道食譜，提供蒸煮、氣炸、舒肥等多種烹調方式，讓消費者輕鬆在家享受健康低油料理，另外也推出5L的小型款，簡約設計和直覺觸控螢幕讓操作更便捷，適合人口數較少的小家庭。伊萊克斯極致美味700破壁調理果汁機售價12,900元、7L極致美味700蒸氣氣炸鍋售價10,900元、5L售價5,690元。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯極致美味700破壁調理果汁機，售價12,900元。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲7L極致美味700蒸氣氣炸鍋售價10,900元、5L售價5,690元。

伊萊克斯針對新品上市，即起至9／27期間推出線上官方商城超級品牌月活動，消費滿8,500元，即可獲得滿額禮，並可抽價值52,900元的極淨呵護700系列洗脫烘衣機。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲LG針對旗下父親節選品，推出官網折扣。

南韓家電品牌LG針對父親節即將來臨，也推出限時官網優惠，從8／5起至8／11限定7天有多重回饋，包括LG線上官方商城全館指定商品68折起，包含品牌推薦的Styler 蒸氣電子衣櫥、PuriCare 360度空氣清淨機、OLED電視搭配Soundbar等，輕鬆討爸歡心。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

LG表示，除商品直接優惠之外，指定商品滿額也可享現折優惠，消費滿18,888元現折888元、滿52,888元現折5,288元，還可與LG線上官方商城新會員95折優惠疊加使用。另活動期間自LINE購物進入LG線上官方商城，結帳後可享15%LINE POINTS加碼回饋，上限1500點；每周二至四經由Shopback進入購物頁面，可享6%現金回饋無上限；使用街口支付之街利存帳戶付款，每筆可享2%街口幣回饋。特定銀行卡友輸入專屬優惠碼或序號，可享最高現折1萬元與相關折扣。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

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