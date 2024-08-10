2024專櫃＋開架「冷開水色」唇膏推薦！黃皮秒顯白　清冷易碎感太高級

文／美人圈

白開水色唇膏已經不夠看，2024夏季不能錯過的就是「冷開水色」唇膏，比起白開水色的軟嫩感，冷開水色顧名思義就是多了分冷感，看上去清冷易碎，同時又純欲顯嫩，簡直美到不行！以下是近期討論度超高的專櫃、開架唇膏新品推薦，必收冷開水色都整理好，一定要入手！

▲夏季不能錯過的「冷開水色」唇膏。（圖／IG@romandyou）

冷開水色唇膏推薦

YSL 情挑誘光潤唇膏 #44B 裸灰領結

YSL推出全新「粉圓管」！金屬奢華玫瑰粉銀管身，腰封鑲嵌粉色YSL CASSANDRE LOGO，從包裝到質地都是超乎想像的惹人愛！加入85%保養精萃百香果精油及超高比例的奢養成分，深度保濕長效潤澤，其中#44B裸灰領結是一款超透超嫩的冷白開水色調，清冷感十足的灰粉色高級又時髦，暗沉唇也可以畫出白皮天花板，清嫩透光低飽和，也是NewJeans Danielle的使用色！

▲YSL 情挑誘光潤唇膏，NT$1,580。（圖／BEAUTY美人圈、YSL）

shu uemura 植村秀 無色限精萃水潤唇膏 #PK347 蜜桃冰糖

植村秀全新推出水潤唇膏，如水晶般的全白光滑外殼仙氣滿滿，獨家雙重保濕養護技術以高保濕成分角鯊烯、神經醯胺強化唇部保濕屏障、加強補水，雙唇迎來巨柔嫩、零唇紋的神級巔峰！#PK347是一款柔和蜜桃調和裸粉，兼具羞澀嬌嫩感與叛逆個性甜粉，完全是一款初戀系神色，一抹打造讓人目不轉睛的澎嫩水蜜光美唇。

▲植村秀 無色限精萃水潤唇膏，NT$1,250。（圖／植村秀）

嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏 #03 LE NUDE INTENSE

紅寶之吻是嬌蘭的經典珠寶唇膏，在今年夏季迎來全新升級！不僅推出9款全新珠寶彩殼，還囊括五大色系、共40種色號，緞光、絲絨兩種質地，全新配方達89%奢潤保濕成分，含百合花精油、甜杏仁油，還有增強色彩鮮豔度的所羅門油等，一抹是奢華彈潤的高級美唇。#03 LE NUDE INTENSE是一款帶著裸棕色調的粉色，沒有冷煙粉那樣易碎，更加好駕馭、而且清冷感十足。

▲嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏彩殼，NT$1,350、嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂絲絨唇膏，NT$1,400、嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂緞光唇膏，NT$1,400。（圖／嬌蘭）



ARMANI BEAUTY 訂製奢光潤唇蜜 奢光小銀管 #02粉晶光

ARMANI BEAUTY推出全新潤唇蜜！換上如精品級閃爍銀色金屬外殼，透明的管身可以透出唇蜜的顏色，很有Y2K的風格。大手筆添加業界最高濃度15%角鯊烷奢養成分，可以深入雙唇保濕鎖水，潤色度是偏保養類型，發色輕透，平常不想上妝或是完成偽素顏妝容都相當推薦！除了無色款#01晶透光之外，#02粉晶光也是款必收美色，細緻的煙粉色調彈潤輕透，一抹雙唇更豐盈飽滿、太顯嫩。

▲ARMANI BEAUTY 訂製奢光潤唇蜜，NT$1,500。（圖／BEAUTY美人圈）

Bobbi Brown Kerri Rosenthal 限量聯名系列 柔霧慕斯唇膏 #Boss Pink

Bobbi Brown在7月與紐約當代藝術家Kerri Rosenthal合作，推出極具街頭潮流感的繽紛愛心限量包裝，精選包括4色鑽石眼影盤、原生3色眼影盤、金緻美肌粉、柔霧慕斯唇膏等明星商品。以質地滑順、霧而不乾聞名的柔霧慕斯唇膏這次也穿上訂製新裝，明星色號#Boss Pink是很美的裸粉色調，帶點煙燻冷煙粉的感覺，完全是閉眼可入的百搭色。

▲Bobbi Brown 柔霧慕斯唇膏 Boss Pink／Red Carpet，NT$1,450。（圖／Bobbi Brown）

蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏 2024七夕情人節限定版 #360 誓愛裸粉

最懂愛、最深情也最寵女人的蘭蔻，在2024年七夕前夕，以著名的愛情天梯為靈感，傾心打造全新「七夕小蠻腰」限定版唇膏，化為天梯層層遞愛的唇膏外殼，描繪出無畏世俗眼光的深刻愛意！精選三大美色，#273純愛裸粉、全新七夕限定色#360誓愛裸粉及隱藏版人氣黑馬#370定情裸粉，其中#360誓愛裸粉巧妙融入柔和莓紫調的豆沙裸粉色，清冷質感迷人又高級，堪稱浪漫約會御用神仙美色！

▲蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏 2024七夕情人節限定版，NT$1,480。（圖／BEAUTY美人圈）

peripera INK釉光唇蜜 糖葫蘆唇釉 #008 西柚嫩粉

peripera這款完全是那種傳統唇蜜質地的感覺，相當黏稠厚重，剛上唇會有些嚇到，但是滿神奇的，是用手輕輕暈開後，會逐漸與唇色融合，馬上變得輕盈而且不黏膩厚重，非常沒有存在感，只有留下那種滋潤的感覺。#008西柚嫩粉是一款超級嫩的冷開水色，帶著細微的珠光，一抹讓嘴唇變得豐潤Q彈，整個嫩到不行，而且不顯黑，就是那種很嫩的BABY色！

▲peripera INK釉光唇蜜，NT$360。（圖／peripera

heme 極致緞光唇膏 #07 Petal Pink

heme經典商品「極致緞光唇膏」推出全新2色，有別以往濃郁的色調，新色#07 Petal Pink、#08 Pomelo Coral更加輕柔明亮，營造初夏輕甜粉嫩感！富含高飽和綻色微粒，輕輕一抹立即有感，顯色度極佳，完美遮蓋唇色，添加甜杏仁油、荷荷巴油、乳油木果脂等多重植萃美容油，質地柔潤，滑順服貼，其中這款#07 Petal Pink根本就是專為冷色肌膚適合的甜粉色，猶如柔嫩花瓣般，散發溫柔與甜美氛圍。

▲heme 極致緞光唇膏，NT$360。（圖／heme）

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