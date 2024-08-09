LE LABO 2024城市香水主角是「香菜」　芫荽39限時9月在台灣買得到

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LE LABO每年最讓人期待的城市香水即將登場，2024年以墨西哥城為主角，推出「芫荽39 CORIANDRE 39」，而芫荽其實就是大家熟知的香菜！

24城市限定香水香氛主角是香菜



「香菜」堪稱史上爭議最大的草本植物，有些人會用詩意的詞藻描述這種細長捲曲的綠葉。有些人則會大不以為然。而LE LABO則相信香菜會為大家帶來驚喜。

「芫荽39 CORIANDRE 39」，前調是檸檬和香菜（法語為Coriandre）的辛香，接著清新水潤的香調慢慢地透出來。草綠花香清新怡人，久久不散，最後沉澱成令人沉醉的麝香基調。這是一種感官體驗，寧靜中芳華綻放。

▲LE LABO 2024城市新香－芫荽39（CORIANDRE 39），1.5ml／NT$450、15ml／NT$5,200、50ml／NT$11,900、100ml／NT$17,200。



想像一下在墨西哥查普爾特佩克享受森林浴，身周小鳥鳴囀，更顯環境清幽寧靜。或想像在La Condesa咖啡廳休憩，餐廳熱鬧卻溫馨，樹蔭清涼愜意，龍舌蘭酒味濃烈。

城市系列香水每年9月開放全球購買

而一如往常，平時只限於其所屬城市販售的城市香水，每年9月都會特地開放一個月在各地的LE LABO專門店販售，想體驗香菜聞起來的滋味，請把握時間！

探索針管香水8月搶先開賣



LE LABO城市香水正容量要等到9月才正式販售，不過各城市的探索體驗裝（1.5ml針管香水）已經在8／1搶先開賣，這次全系列17個城市通通有，大家可以先感受一下各城市的氣息！

▲LE LABO 2024城市香水探索體驗裝（共17款）1.5ml，NT$450。

另外，除了單支販售的探索體驗裝，也有以組合販售的Discovery Set，一共選入五款城市香水。2024年的搭配是CEDRAT 37（香櫞37）柏林、GAIAC 10（癒創木10）東京、TABAC 28（菸草26）邁阿密、VANILLE 44（香草44）巴黎、CORIANDRE 39（芫荽39）墨西哥城。

▲LE LABO 2024探索組合Discovery Set（5*1.5ml），NT$2,250。

城市限定香水的探索體驗裝容量，僅在下列LE LABO香氛實驗室有售：台北松菸店、台北大稻埕形象店、台中誠品勤美綠園道店。

17個城市香水分別為：

CORIANDRE 39（芫荽39）－墨西哥城

MYRRHE 55（末藥55）－上海

GAIAC 10（癒創木10）－東京

VANILLE 44（香草44）－巴黎

CEDRAT 37（香櫞37）－柏林

TABAC 28（菸草26）－邁阿密

MOUSSE DE CHENE 30（橡苔30）－阿姆斯特丹

CITRON 28（香檸28）－首爾

MUSC 25（麝香25）－洛杉磯

TUBEREUSE 40（晚香玉40）－紐約

BIGARADE 18（酸橙18）－香港

POIVRE 23（胡椒23）－倫敦

BAIE RDSE 26（粉紅胡椒26）－芝加哥

ALDEHYDE 44（醛香44）－達拉斯

LIMETTE 37（萊姆37）－舊金山

CUIR 28（皮革28）－杜拜

BEN3OIN 19（安息香19）－莫斯科

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