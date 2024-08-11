Hogan秋冬5雙百搭鞋款挑選指南！情侶小白鞋、心機增高受歡迎

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Hogan 2024秋冬新款鞋履該怎麼挑選？本篇精選出5雙百搭鞋款給你參考，一起來看！

源自義大利的Hogan，以中性設計的各式小白鞋最受歡迎，Hogan 2024秋冬追溯品牌起源，以「米蘭」的城市景象和創立年份「1986」為創作主軸，將初衷融合進新的設計，像是米蘭建築常見的水磨石、大理石、混凝土色調與紋理，便成為Hogan本季運動鞋、服裝系列的細節。而在新系列當中如何挑選？本篇為你奉上挑選指南。

1.新款H-Stripes系列

Hogan經典熱賣的H-Stripes鞋款，是男、女都能自由於日常駕馭的百搭款，今年秋冬Hogan將品牌誕生年份1986以燙印融入鞋側設計，細緻呈現本季概念，舒適柔軟小羊皮及記憶鞋墊，搭配垂直凹槽條紋厚底增高，將會是全新的小白鞋首選。

2.Hogan新款H-Stripes台灣限定色

基礎的小白鞋款式你已經擁有了嗎？Hogan本季加碼推出台灣限定色，採用氣質裸粉色包覆此款H-Stripes鞋型，由香港氣質女神蔡思韵來為我們演繹，穿上腳非常修飾腿型，而且比起白色款式更凸顯女性氣質！

3. Hogan 86 er系列

Hogan 86er系列靈感取自80年代田徑運動的形象，以復古仿舊的皮革與絨面皮革拼接搭配，輪胎鞋底呼應田徑運動，並提供防滑性能，此外，更不忘融入品牌根源，將Hogan於米蘭的標誌性旗艦店Via Monte Napoleone地址，加入鞋側點綴。

4. SKYSCRAPER女鞋系列

新款SKYSCRAPER系列由網球鞋為藍本打造出，擁有6.5公分厚底設計，但保持舒適輕量的特色，比起H-Stripes系列顯得圓潤可愛一些，鞋頭部分還有加入透氣孔洞，而鞋側的Hogan標誌則是再次重申本季的設計概念。

5.NEW H222女鞋系列台灣限定色

嬌小女孩們最愛的增高神器NEW H222系列，拉長腿部線條效果有多好，穿上便能明顯感受到，Hogan於今年度再次推出2款台灣限定色，分別是經典黑白與奢華香檳金。

加碼推薦：Hogan Script 帆布袋

Hogan的包袋一向主打實用，2024秋冬推出一款中性設計的Script帆布袋，正面裝飾標誌性的Hogan米蘭Via Monte Napoleone地址，寬大的收納空間內部具有可調節隔層，方便日常使用之外，也能為造型注入慵懶率性的風格。

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